هزاران کودک پس از زلزله در معرض خطرات

با گذشت یک ماه از زمین‌لرزه‌های ویرانگر در ونزوئلا، هزاران کودک همچنان در معرض خطرات متعددی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یونیسف با حمایت از اعزام تیم‌های پزشکی سیار و با هماهنگی وزارت بهداشت، خدمات اولیه سلامت، از جمله واکسیناسیون، را به بیش از ۲۱هزار نفر، از جمله کودکان و زنان باردار، ارائه کرده است. این نهاد همچنین ۱۹۸ مرکز درمانی را به دارو‌های ضروری مجهز کرده که این مراکز را قادر ساخته است خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی را به نزدیک به ۴۹هزار نفر ارائه دهند. یونیسف همچنین خدمات تغذیه‌ای را برای بیش از پنج‌هزار نفر فراهم کرده است. این خدمات شامل غربالگری سوءتغذیه حاد، تأمین مکمل‌های ریزمغذی، مشاوره‌های تغذیه‌ای و حمایت از شیردهی برای زنان باردار و مادران شیرده بوده است. این سازمان همچنین فضا‌های ویژه و مناسب کودکان را در اردوگاه‌های موقت لاگوایرا ایجاد کرده است؛ اقدامی که به بیش از چهارهزار کودک، نوجوان و سرپرست آنان امکان داده است از حمایت‌های روانی- اجتماعی، فعالیت‌های تفریحی، همراهی فردی و خدمات ۳ تخصصی حفاظت از کودکان بهره‌مند شوند.