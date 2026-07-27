کد خبر: ۳۳۴۸۹۲
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
آمریکا
2 کشته و ۵ زخمی در حادثه تیراندازی
در جریان حادثه تیراندازی در منطقه «سیاتل سنتر» واقع در ایالت واشنگتن، دو نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رسانههای آمریکایی گزارش دادند: در جریان حادثه تیراندازی در منطقه «سیاتل سنتر» واقع در ایالت واشنگتن، دو نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. تحقیقات درباره این تیراندازی ادامه دارد.
به گزارش سیانان، مقامات آمریکایی تاکنون اطلاعاتی درباره هویت یا انگیزه عامل تیراندازی منتشر نکردهاند و مشخص نیست که آیا فرد یا افرادی بازداشت شدهاند یا خیر. براساس آمار سازمان «آرشیو خشونت مسلحانه» (Gun Violence Archive)، این تیراندازی دستکم دویستوهفتادویکمین تیراندازی جمعی در آمریکا از ابتدای سال جاری بهشمار میرود.