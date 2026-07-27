رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برنامه‌های این ستاد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین ۱۴۰۵ در قالب طرح برکت‌الحسین را تشریح کرد.

به گزارش کیهان، سید پرویز فتاح، با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این ستاد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام در اربعین ۱۴۰۵ با بسیج ظرفیت‌های خود، خدمات متنوعی را در حوزه‌های زیرساختی، درمانی، رفاهی و حمایتی در مرزهای شش‌گانه مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین به زائران ارائه می‌کند.

فتاح با اشاره به برنامه‌های تدارکاتی و پشتیبانی این ستاد افزود: برای خدمت‌رسانی به زائران، موادغذایی برای طبخ دو میلیون پرس غذای گرم و ۱۲میلیون بطری آب معدنی تأمین و سه کارخانه سیار با ظرفیت تولید ۴۰هزار قالب یخ برای استفاده در مواکب و مراکز خدمت‌رسانی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی ستاد اجرایی گفت: در راستای توسعه عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان حضور زائران نیازمند در بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان، ستاد اجرایی فرمان امام از اعزام ۱۸هزار زائر از مناطق کم‌برخوردار کشور به کربلای معلی حمایت کرده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به خدمات درمانی ستاد اجرایی فرمان امام در ایام اربعین ادامه داد: بیمارستان سیار ۹۲ تخت‌خوابی برکت در عمود ۹۸۹ طریق‌ا‌لحسین(ع) و با همکاری ۱۶۰ نفر از کادر درمان به زائران خدمت‌رسانی می‌کند. همچنین یک بیمارستان ۴۰ تخت‌خوابی در مرز مهران با همکاری ۱۱۰ نفر از کادر درمان و یک درمانگاه ۲۰ تخت‌خوابی در مرز شلمچه با همکاری ۴۰ نفر از کادر درمان برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی مستقر شده‌ است.

فتاح همچنین از ارائه خدمات مشاوره‌ای به زائران خبر داد و گفت: در ایام اربعین، خدمات مشاوره رایگان از طریق مرکز مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ در اختیار زائران قرار می‌گیرد.