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کد خبر: ۳۳۴۸۸۹
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
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سازمان غذا و دارو اعلام کرد

کشف کارگاه تولید تجهیزات دندانپزشکی با برچسب‌های جعلی

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو از شناسایی یک کارگاه غیرمجاز تولید و بسته‌بندی تجهیزات دندانپزشکی در محدوده نواب تهران خبر داد.
به گزارش سازمان غذا و دارو، سعید مهرزادی اظهار داشت: در بازرسی‌های انجام‌شده، ساختمانی در محدوده نواب شناسایی شد که در بخش زیرزمینی آن فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های دندانپزشکی انجام می‌شد. بررسی‌ها نشان داد پودر‌های کامپوزیت دندانپزشکی در این محل بسته‌بندی و با استفاده از برچسب‌های جعلی منتسب به برند‌های معتبر خارجی وارد بازار می‌شد. مهرزادی افزود: علاوه بر بسته‌بندی، تولید برخی مواد دندانپزشکی نیز در این کارگاه انجام می‌شد و دستگاه‌های لیبل‌زنی و چاپ مورد استفاده با الگوبرداری از نمونه‌های اصلی ژاپنی ساخته شده بودند که در فرآیند جعل هویت محصولات و عرضه آنها نقش مؤثری داشتند. وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان گفت: پرونده این واحد برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده و سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، برخورد با تولید و عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور تقلبی را با جدیت دنبال می‌کند تا از ورود محصولات غیراستاندارد به شبکه توزیع جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو ادامه داد: اقدامات نظارتی مستمر سازمان غذا و دارو با هدف صیانت از سلامت مردم، مقابله با تولید و عرضه فرآورده‌های تقلبی و اطمینان‌بخشی به ارائه‌دهندگان خدمات دندانپزشکی با قوت ادامه خواهد داشت.

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