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کد خبر: ۳۳۴۸۸۸
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
سرویس کیهان » اخبار
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کلاهبرداری جدید در پیام‌رسان‌ها با پوشش امور مالیاتی

معاون اجتماعی پلیس فتا درباره ارسال پیام‌های جعلی به نام سازمان امور مالیاتی در پیام‌رسان‌های داخلی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ جواد مختاررضایی، با هشدار نسبت به انتشار پیام‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: در روزهای اخیر پیام‌هایی در پیام‌رسان‌هایی مانند ایتا، روبیکا و بله به نام سازمان امور مالیاتی کشور برای برخی کاربران ارسال می‌شود که از مخاطب می‌خواهد ظرف مدت کوتاهی روی یک لینک کلیک کند.
مختاررضایی افزود: در این پیام‌ها با ایجاد حس فوریت و اضطرار، از کاربران خواسته می‌شود برای تکمیل کارتابل یا انجام یک اقدام فوری روی لینک ارسالی کلیک کنند، در حالی که این لینک‌ها از نوع «فیشینگ» بوده و با هدف سرقت اطلاعات کاربران طراحی شده‌اند.
وی ادامه داد: پس از ورود به این صفحات، اطلاعات کاربری افراد دریافت می‌شود و حتی ممکن است کد تأیید پیام‌رسان برای کاربر ارسال شود که در صورت در اختیار قرار دادن آن، حساب کاربری وی هک خواهد شد. همچنین در برخی موارد امکان ارسال بدافزار و آلوده‌شدن تلفن همراه، سرقت اطلاعات شخصی و حتی برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی نیز وجود دارد.
معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور و هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی، چنین پیام‌هایی را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی همراه با لینک برای شهروندان ارسال نمی‌کنند و اطلاع‌رسانی‌های رسمی صرفاً از طریق سرشماره‌ها و کانال‌های مشخص انجام می‌شود.
مختاررضایی از شهروندان خواست به هیچ عنوان روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنند و کدهای تأیید یا اطلاعات کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهند تا از سوءاستفاده مجرمان سایبری و هک حساب‌های کاربری جلوگیری شود. وی همچنین از کاربران خواست این هشدار را با دیگران به اشتراک بگذارند تا افراد بیشتری از این شیوه کلاهبرداری آگاه شوند.

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