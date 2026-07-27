کد خبر: ۳۳۴۸۸۷
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
صدور گذرنامه اربعین در «محرمشهر» میدان آزادی
رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا از استقرار دستگاههای جدید برای ثبتنام گذرنامه زیارتی در «محرمشهر» میدان آزادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار امید نودهی از استقرار دستگاههای جدید برای ثبتنام گذرنامه زیارتی در محرمشهر میدان آزادی برای اولینبار خبر داد و گفت: دستگاههای سیار در میدان آزادی مستقر هستند تا کسانی که نیاز به صدور گذرنامه برای اربعین دارند به این دستگاهها مراجعه کنند. این دستگاهها محنصر به ایران است و در جای دیگری استفاده نشده است.