سواد سلامت و مراجعه به موقع موجب تشخیص و درمان سرطان میشود
وزیر بهداشت گفت: بسیاری از سرطانها از جمله سرطان پستان، در صورت تشخیص بهموقع قابل درمان هستند و باید با آموزش، افزایش سواد سلامت و تقویت خودمراقبتی، زمینه تشخیص زودهنگام بیماری را فراهم کنیم.
به گزارش ایرنا، محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در نشست دورهای مشاوران زنان و خانواده دستگاههای اجرایی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در زمینه آموزش و پیشگیری از سرطان اظهار داشت: ما اقدامات زیادی انجام میدهیم و آموزشهای مختلفی ارائه میکنیم و کتابها و راهنماهایی برای پیشگیری و کنترل سرطان و آموزش خودمراقبتی تهیه شده است. ظفرقندی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان ادامه داد: بسیاری از سرطانها از جمله سرطان پستان، در صورت تشخیص بهموقع قابل درمان هستند. در بسیاری از موارد، خود فرد نخستین کسی است که متوجه تغییرات بدن خود میشود؛ برای مثال، یک زن ممکن است متوجه وجود تودهای در پستان خود شود و این موضوع را به پزشک اطلاع دهد.
تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه
امکان درمان را افزایش میدهد
وی افزود: اگر یک زن آموزشهای لازم را دریافت کرده باشد و بداند که خودآزمایی و توجه به تغییرات بدن اهمیت دارد، میتواند در تشخیص زودهنگام بیماری نقش داشته باشد.
وزیر بهداشت گفت: همچنین باید افراد نسبت به عوامل خطر آگاه باشند؛ برای مثال، داشتن سابقه سرطان پستان در بستگان درجه یک خانواده میتواند اهمیت داشته باشد و افرادی که عوامل خطر بیشتری دارند باید مراقبتهای لازم را جدیتر دنبال کنند. اگر این آموزشها و مراقبتها به درستی انجام شود و سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده شود، امکان درمان افزایش پیدا میکند.
تجربه پوشش چندهزار زن در برنامه مراقبت
و تشخیص زودهنگام
ظفرقندی با اشاره به تجربه اجرای یک برنامه مراقبتی در تهران اظهار داشت: در این برنامه با آموزش و معرفی افراد، امکان مراجعه دورهای زنان به مراکز درمانی فراهم شد و چندهزار زن تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.
وی افزود: در جریان اجرای این برنامه، سه مورد بیماری نیز از میان افراد تحت پوشش شناسایی شد که نشان میدهد اگر آموزش، خودمراقبتی و مراجعه دورهای در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان بیماری را در مراحل زودتر شناسایی و برای درمان اقدام کرد.
شناسایی روزانه ۳۸۹ مورد جدید سرطان در کشور
معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در این نشست، با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۱۴۰هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی میشود، گفت: به طور میانگین روزانه ۳۸۹ مورد جدید سرطان در کشور تشخیص داده میشود و از این تعداد، ۱۹۳ مورد مربوط به زنان است. علیرضا رئیسی با اشاره به برخی از شایعترین سرطانها در زنان افزود: سرطانهای تیروئید، پستان و سرطانهای دستگاه گوارش از جمله سرطانهایی هستند که در کشور موردتوجه قرار دارند و لازم است موضوع پیشگیری و تشخیص زودهنگام آنها با جدیت دنبال شود. وی با بیان اینکه عوامل مختلفی میتوانند در بروز و افزایش موارد سرطان نقش داشته باشند، گفت: در بررسی این موضوع باید به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، آلودگیهای محیطی و هوا و همچنین سبک زندگی توجه داشت.