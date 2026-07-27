سخنگوی شهرداری تهران با تشریح آخرین وضعیت افتتاح ایستگاه‌ها و توسعه خطوط مختلف مترو، از بهره‌برداری از ایستگاه حضرت عبدالعظیم تا نیمه پاییز خبر داد.

عبدالمطهر محمدخانی درباره وضعیت بهره‌برداری و پیشرفت خطوط مختلف مترو تهران به خبرنگار کیهان گفت: در بازدیدی که از طرح‌های توسعه‌ای در مترو داشتیم، با پیشرفت چشمگیری که در ایستگاه شهرری و حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی داریم و معماری بسیار فاخر و ارزشمندی هم دارد، امیدواریم حداکثر تا نیمه پاییز امسال این ایستگاه تحویل مردم شود؛ حتی در تلاش هستیم که این افتتاح ابتدای پاییز امسال انجام شود اما نهایتاً تا نیمه پاییز بهره‌برداری از ایستگاه شهرری صورت خواهد گرفت. محمدخانی افزود: ایستگاه شهرری بسیار مهم است، زیرا تجربه شیرین زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی را برای مردم تهران تسهیل می‌کند، این ایستگاه در نقطه پایانی مسیر قدیمی «ماشین دودی» قرار گرفته است که تهرانی‌های قدیم برای زیارت از آن استفاده می‌کردند. همچنین افتتاح این ایستگاه دسترسی مردم جنوب شهر تهران را به ناوگان مترو تسهیل خواهد کرد. وی ادامه داد: در سایر خطوط مترو تهران نیز در خط 9 با نصب کامل ماشین حفاری یا تی.بی.ام (TBM) ماه آینده حفاری و توسعه این خط سرعت بیشتری خواهد داشت. در خط 10 نیز دو دستگاه تی.بی.ام درحال کار کردن هستند و امیدواریم تا نیمه دوم سال شاهد سومین دستگاه حفاری در این قسمت باشیم و علناً 3 جبهه برای توسعه خط 10 مترو خواهیم داشت. سخنگوی شهرداری تهران گفت: در کنار این موارد، افتتاح پایانه آزادگان را نیز در خط 3 مترو تهران در نیمه دوم سال خواهیم داشت؛ این ایستگاه نیز بسیار مهم است زیرا امکان تعمیرات فوری، اورهال قطارها و بازگشت آنها سریع‌تر می‌کند و باعث می‌شود زمان انتظار مردم برای رسیدن مترو کاهش پیدا کند. با مجموع این بهره‌برداری‌ها، پاییز امسال شاهد بهار مترو خواهیم بود.

پیگیری ورود 1070 واگن چینی به کشور

محمدخانی همچنین روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره واردات واگن‌های مترو از چین اظهار داشت: این قرارداد در درجه اول بین دولت ایران و چین منعقد شد و ذیل آن شهرداری تولید و واردات واگن‌ها به تعداد هزار و ۷۰ واگن را دنبال کرد. گفت‌وگوهای متعددی در ایام اخیر برای واردات این واگن‌ها انجام شد و خوشبختانه مسیر در حال هموار شدن است. در همین راستا شهردار تهران با سفیر چین در ایران گفت‌وگو کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد با کمک مجموعه‌های دولتی و وزارت امورخارجه و همکاری طرف چینی در ماه‌های آینده سری اول واگن‌ها را وارد کشور خواهیم کرد. پیش از این موضوعی مبنی بر واردات زمینی نیز مطرح شد اما به هر شکل ما در تلاش هستیم در اولین فرصت ممکن واردات رام‌های قطار به کشور آغاز شود.

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه است

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه این نشست در رابطه با تکمیل ظرفیت دفن در بهشت‌زهرا(س) گفت: پیش از این نیز اعلام شده که جانمایی برای احداث دو آرامستان جدید صورت گرفته است. در فرایند فعلی سازمان بهشت‌زهرا(س) و موقعیت کنونی هیچ مشکلی وجود ندارد و تکمیل ظرفیت، شایعاتی است که هرچند وقت یک‌بار تکرار می‌شود. پرسنل بهشت‌زهرا(س) یک فعالیت انسانی و جهادی را در ایام جنگ انجام دادند و به‌رغم مشکلات موجود، امور تدفین بیش از هزار و ۲۰۰ شهید شهر تهران را در معراج شهدا به عنوان یک مجموعه جدید انجام دادند و به خانواده شهدا خدمت‌رسانی کردند.

محمدخانی در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: در ایام جنگ، سند افتخاری به نام مردم ایران ثبت شده و بیش از ۱۵هزار نیروی داوطلب برای خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کردند و این نیروها از سراسر کشور طیف های مختلف به تهران اعزام شدند. در پویش «با هم می‌سازیم» سعی کردیم این نیروهای داوطلب را ساماندهی کنیم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم. در اربعین حسینی نیز بیش از هزار و ۲۰۰ را به صورت داوطلبانه برای خدمت به زائران به عراق اعزام کردیم.