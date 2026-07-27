ضرر و زیان‌های آمریکا

کاربری نوشت: «مذاکره کردن نیاز به آتش‌بس ندارد. ترامپ از سر ترحم و باور به دیپلماسی و مذاکره در پی آتش‌بس نیست، مشکل اینه که توی میدان نتایج کاملاً به ضرر طرف آمریکایی پیش رفته. در واقع اون در پی مذاکره دیپلماتیک نیست، در پی توقف عملیات‌های موفقیت‌آمیز ایران و کم‌اثر کردن ورود یمن به میدان است.»

ادعای توخالی

کاربری نوشت: «ترامپ و دولت او یک اشتباه راهبردی بزرگ مرتکب شدند: آنها اراده ایران برای جنگیدن را دست‌کم گرفتند. آنها مدام فقط یک جمله را تکرار می‌کردند: «ما بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ارتش جهان را داریم.» «به‌زودی ایران را شکست خواهیم داد.» اما حالا، پس از نزدیک به پنج ماه، دستاوردی جز یک شکست تحقیرآمیز نداشته‌اند.»

قدرت ویرانگر موشک ایرانی

محمد الصمادی، تحلیلگر نظامی و استراتژیک: «توانمندی و تاکتیک در کنار هم قرار گرفته‌اند تا از شکاف‌ها به بهترین شکل استفاده شود و موشک‌های ایرانی بیشترین اثر را بر جای بگذارند؛ امروز دیگر فقط دقت اصابت مطرح نیست، بلکه قدرت تخریب این موشک‌ها نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. واقعیت این است که توانمندی تسلیحات ایران به‌طور مستمر در حال ارتقاست.»

خساراتی که دیده نشدند

ماريو نوفل، کارآفرین و مفسر سیاسی مطرح لبنانی-استرالیایی: «یک شهروند عادی آمریکا اصلاً نمی‌دونه این جنگ چه خسارت سنگینی به آمریکا وارد کرده؛ از کاهش ذخایر نفت، مصرف گسترده موشک‌های رهگیر و هزینه‌های نظامی گرفته تا افزایش بدهی ملی. اگر مردم واقعاً از ابعاد این خسارت‌ها باخبر بودند، هزاران نفر به خیابان‌ها می‌آمدند و علیه این جنگ اعتراض می‌کردند.»

احمق تمام‌عیار

آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانه‌ای اسرائیلی-آمریکایی: «وقتی عربستان سعودی بی‌ثبات شود، کل نظم غربی که بر پایه پترودلار (دلار نفتی)، پول کشورهای عربی و هژمونی آمریکا در غرب آسیا بنا شده، متزلزل و به‌شدت تضعیف می‌شود. بی‌ثبات کردن عربستان سعودی هم آن‌قدر آسان است که یمن به‌تنهایی می‌تواند از پس آن بربیاید تا ایران با خیال آسوده‌تر نیروهای غربی و صهیونیستی را در هم بکوبد. فقط یک احمق تمام‌عیار مثل ترامپ، جنگی را میان یک خانه پوشالی و آماده‌ترین و سرسخت‌ترین مردم جهان آغاز خواهد کرد.»

واقعیت تلخ برای آمریکا

بشری شیخ، مفسر سیاسی و فعال رسانه‌ای بریتانیایی-پاکستانی: «جنگ با ایران، دست‌کم یک واقعیت تلخ را برملا کرد: اینکه پایگاه‌های نظامی آمریکا در عمل تا چه اندازه برای کشورهای عربی و حوزه خلیج‌فارس بی‌فایده‌اند. برای دهه‌ها این پایگاه‌ها نماد قدرت آمریکا بودند، اما این جنگ نشان داد که در نبردهای مدرن، قدرتی که در یک مکان ثابت مستقر باشد، می‌تواند به نقطه‌ضعف و آسیب‌پذیری دائم تبدیل شود.»