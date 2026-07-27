آغاز تمرینات تیم ملی والیبال برای قهرمانی آسیا و ناگویا
اردوی تیم ملی والیبال ایران از امروز با حضور ۱۵ بازیکن در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی آغاز خواهد شد.
تمرینات تیم ملی والیبال کشورمان از امروز (سهشنبه) با حضور ۱۵ بازیکن شامل علی رمضانی، عمران کوگجلی، امین اسماعیلنژاد، امیرمحمد گلزاده، علیرضا عبدالحمیدی، امیرحسین اسفندیار، متین حسینی، اسماعیل مسافر، احسان دانشدوست، شایان محرابی، آرمین قیلجنیازی، متین احمدی، علیرضا فراهانی مصلحآبادی، کمیل خجسته و مهران توانا در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانیخرم آغاز میشود.
بر این اساس، بازیکنان تمرینات خود را زیر نظر عباس نظریان به عنوان سرپرست، رحمان محمدیراد و علی فتاحی (مربیان)، پیمان نعمتپور (مربی بدنساز)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، سجاد نوری (ماساژور)، عیسی سنگدوبینی، پویا عزیزی و سجاد تاروردی (تمرین دهندگان) آغاز خواهند کرد. همچنین توماس توتولو و محمدامین شاکری آنالیزور تیم ملی، از نهم مردادماه به کادر فنی اضافه میشوند.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، روبرتو پیاتزا و بازیکنان حاضر در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ شامل عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، علی حاجیپور، محسن دلاوری، مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، مبین نصری، محمد ولیزاده، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، نیما باطنی، محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته از ۱۶ مردادماه به اردوی تیم ملی در تهران اضافه خواهند شد. تمرینات تیم ملی پس از حضور این نفرات، در دو گروه پیگیری میشود و بازیکنان روزانه در دو نوبت تمرین خواهند کرد. تیم ملی والیبال کشورمان ۲۹ مرداد ماه با ۱۴ بازیکن راهی اردوی تدارکاتی روسیه خواهد شد تا پس از برگزاری اردویی ۱۰ روزه، برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا عازم ژاپن شود.
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ از ۱۳ تا ۲۲ شهریور سال جاری در فوکواوکا ژاپن برگزار میشود که حکم نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ را دارد و قهرمان این مسابقات سهمیه المپیک لس آنجلس را دریافت میکند.