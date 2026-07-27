اعلام رسمی تغییرات در فهرست بازیکنان تیمهای لیگ برتری فوتبال
سازمان لیگ، مصوبات هیئترئیسه فدراسیون در فهرست بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال را به باشگاهها ابلاغ کرد.
با توجه به افزایش تعداد تیمهای لیگ برتر فوتبال در فصل 1406-1405 از 16 به 18 تیم و افزایش تعداد بازیهای یک تیم از 30 مسابقه به 34 بازی، هیئترئیسه فدراسیون فوتبال در روز شنبه 3 مرداد مصوباتی را درخصوص فهرست بازیکنان داشت که جهت اجرا به باشگاهها ابلاغ میشود. مصوبات به شرح زیر است:
1- تعداد سهمیه بازیکنان رده سنی زیر 25 سال از 2 نفر به 1+2 نفر افزایش پیدا میکند؛ مشروط به اینکه یک نفر از 3 نفر سهمیه فوق الزامی ندارد که در فصل گذشته عضو باشگاه مقصد باشد و این بازیکن سهمیه بازیکنان لیگ برتر محسوب نمیشود.
2- تعداد سهمیه زیر 23 سال در لیگ برتر 2 نفر افزایش داده میشود (8 بازیکن فصل گذشته به 10 بازیکن افزایش پیدا کرد).
3- سهمیه لیگ برتر از 7 بازیکن به 8 بازیکن افزایش پیدا میکند.
4- تعداد نیمکت ذخیره از 9 بازیکن بزرگسال و 2 بازیکن زیر 21 سال، به 9 بازیکن بزرگسال و 2 بازیکن زیر 23 سال تغییر پیدا میکند.