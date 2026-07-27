فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۸۷۹
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اعلام رسمی تغییرات در فهرست بازیکنان تیم‌های لیگ برتری فوتبال

سازمان لیگ، مصوبات هیئت‌رئیسه فدراسیون در فهرست بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال را به باشگاه‌ها ابلاغ کرد.
با توجه به افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر فوتبال در فصل 1406-1405 از 16 به 18 تیم و افزایش تعداد بازی‌های یک تیم از 30 مسابقه به 34 بازی، هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در روز شنبه 3 مرداد مصوباتی را درخصوص فهرست بازیکنان داشت که جهت اجرا به باشگاه‌ها ابلاغ می‌شود. مصوبات به شرح زیر است:
1- تعداد سهمیه بازیکنان رده سنی زیر 25 سال از 2 نفر به 1+2 نفر افزایش پیدا می‌کند؛ مشروط به اینکه یک نفر از 3 نفر سهمیه فوق الزامی ندارد که در فصل گذشته عضو باشگاه مقصد باشد و این بازیکن سهمیه بازیکنان لیگ برتر محسوب نمی‌شود. 
2- تعداد سهمیه زیر 23 سال در لیگ برتر 2 نفر افزایش داده می‌شود (8 بازیکن فصل گذشته به 10 بازیکن افزایش پیدا کرد).
3- سهمیه لیگ برتر از 7 بازیکن به 8 بازیکن افزایش پیدا می‌کند.
4- تعداد نیمکت ذخیره از 9 بازیکن بزرگسال و 2 بازیکن زیر 21 سال، به 9 بازیکن بزرگسال و 2 بازیکن زیر 23 سال تغییر پیدا می‌کند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خانم منصوری، در نسخه شما دشمن «مقصر» نیست!

مأموریت تازه عروسک خیمه‌شب‌بازی در دریای خزر(یادداشت روز)

نشریه آتلانتیک: عصر جادوگری پایان یافته ترامپ شب‌ها هذیان می‌گوید

هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسیم تنگه هرمز قله اقتدار ایران است

سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ تلاشی برای حفظ حمایت ترامپ در جنگ با ایران

پایان ذخایر نفتی، تسلیحاتی و افزایش بدهی 3 دستاورد ترامپ در جنگ با ایران

12000 استاد دانشگاه: صلح پایدار با مقاومت به دست می‌آید

برق نیروگاه‌های تازه‌تأسیس به صنایع اختصاص می‌یابد

اعتراف سنتکام به بی‌فایده ‌بودن حملات به جنوب ایران

نگاهی به تلاش‌های ترامپ و نتانیاهو برای کشاندن سوریه به جنگ لبنان