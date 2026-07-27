سازمان لیگ، مصوبات هیئت‌رئیسه فدراسیون در فهرست بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال را به باشگاه‌ها ابلاغ کرد.

با توجه به افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر فوتبال در فصل 1406-1405 از 16 به 18 تیم و افزایش تعداد بازی‌های یک تیم از 30 مسابقه به 34 بازی، هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در روز شنبه 3 مرداد مصوباتی را درخصوص فهرست بازیکنان داشت که جهت اجرا به باشگاه‌ها ابلاغ می‌شود. مصوبات به شرح زیر است:

1- تعداد سهمیه بازیکنان رده سنی زیر 25 سال از 2 نفر به 1+2 نفر افزایش پیدا می‌کند؛ مشروط به اینکه یک نفر از 3 نفر سهمیه فوق الزامی ندارد که در فصل گذشته عضو باشگاه مقصد باشد و این بازیکن سهمیه بازیکنان لیگ برتر محسوب نمی‌شود.

2- تعداد سهمیه زیر 23 سال در لیگ برتر 2 نفر افزایش داده می‌شود (8 بازیکن فصل گذشته به 10 بازیکن افزایش پیدا کرد).

3- سهمیه لیگ برتر از 7 بازیکن به 8 بازیکن افزایش پیدا می‌کند.

4- تعداد نیمکت ذخیره از 9 بازیکن بزرگسال و 2 بازیکن زیر 21 سال، به 9 بازیکن بزرگسال و 2 بازیکن زیر 23 سال تغییر پیدا می‌کند.