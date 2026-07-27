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کد خبر: ۳۳۴۸۷۸
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
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پاداش ۴ میلیاردی فدراسیون دوومیدانی برای طلایی‌های ناگویا

فدراسیون دوومیدانی برای ایجاد انگیزه بیشتر در آستانه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پاداش ۴ میلیارد تومانی برای مدال‌آوران طلای این رشته در نظر گرفت.
فدراسیون دوومیدانی برای افزایش انگیزه ملی‌پوشان در مسیر بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پاداش ویژه‌ای برای مدال‌آوران طلای این بازی‌ها تعیین کرد. بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه این فدراسیون هر ورزشکار دوومیدانی که در ناگویا به مدال طلا برسد ۴ میلیارد تومان پاداش دریافت خواهد کرد. رقمی که از پاداش ۳ میلیارد تومانی تعیین‌شده از سوی کمیته ملی المپیک برای طلای رشته‌های انفرادی بیشتر است. 

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