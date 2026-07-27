* سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و مذاکرات متعدد مدیران پرسپولیس با مدیران نساجی، انتقال کسری طاهری و دانیال ایری به پرسپولیس منتفی شد. به گزارش ایسنا مدیران پرسپولیس حاضر به پرداخت مبلغ درخواستی از سوی مدیران نساجی برای انتقال این دو بازیکن نشدند تا انتقال آن‌ها به پرسپولیس منتفی شود.

* محمدامین کاظمیان، مهاجم فصل گذشته پرسپولیس با قراردادی سه ساله به تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان پیوست. عرفان معصومی، محمدرضا بردبار، سهیل صحرایی، مجتبی فخریان، محمد علی‌نژاد، مجید علیاری، پدرام قاضی‌پور و سید احسان حسینی پیش از امین کاظمیان به جمع شاگردان مهدی رحمتی اضافه شده بودند.

* دومین اردوی تیم فوتبال استقلال از روز شنبه هفته آینده در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. پس از اینکه سهراب بختیاری‌زاده مربی استقلال قید اردوی خارجی را زد، از مسئولان این تیم خواست مقدمات برپایی اردویی یک‌هفته‌ای را در تهران فراهم کند. در طول برپایی این اردو، استقلال یک دیدار دوستانه را هم با تیم‌های لیگ برتری انجام خواهد داد.

* اتحادیه فوتبال اسلوونی به طور رسمی اعلام کرد اسلاوکو وینچیچ به دوران داوری خود پایان داده و بازنشسته شد. این داور 46 ساله هفته پیش بود که قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی 2026 را برعهده داشت؛ دیداری که در نهایت با برتری یک بر صفر اسپانیا و قهرمانی این تیم همراه شد. این داور اسلوونیایی اخیراً از سوی فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) به عنوان بهترین داور جهان معرفی شد. او همچنین در پایان جام جهانی 2026 جایزه «جولیو کامپاناتی» را که جایزه بهترین داور این تورنمنت است، به خود اختصاص داد.

* مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه المپیاکوس در آستانه جدایی از این باشگاه یونانی قرار دارد. چندین تیم خواستار به خدمت گرفتن این بازیکن هستند و به نظر می‌رسد که این انتقال در روزهای آینده نهائی شود. طارمی که پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ به تمرینات المپیاکوس بازگشته و در بازی دوستانه این تیم مقابل آلکمار (هلند) دقایقی به میدان رفته بود، هنوز یک سال دیگر با این تیم یونانی قرارداد دارد. با این حال، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آینده او وجود داشته و چندین باشگاه به دنبال جذب او بوده‌اند.

* انتصاب آندره‌آ پیرلو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا، با وجود توافق اولیه، به دلیل همکاری او با شرکت شرط‌بندی روسی «فونبت» منتفی شد. جووانی مالاگو، رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا، از امضای قرارداد با پیرلو خودداری کرد و خود این مربی نیز با انتشار پیامی در اینستاگرام اعلام کرد که دیگر گزینه هدایت آتزوری نیست. این تصمیم می‌تواند به استعفای پائولو مالدینی و لئوناردو از سمت‌های مدیریتی فدراسیون منجر شود. در همین حال، فدراسیون فوتبال ایتالیا در حال بررسی انتصاب جورجو کیلینی به عنوان مدیر فنی است تا او برای بازگرداندن آنتونیو کونته به نیمکت تیم ملی تلاش کند. پیرلو در بیانیه‌ای تأکید کرد همکاری‌اش با شرکت روسی صرفاً جنبه تجاری و ورزشی داشته و هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. تیم ملی ایتالیا پس از سه دوره متوالی غیبت در جام جهانی (۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶)، در حال ایجاد تغییرات گسترده در ساختار فنی و مدیریتی خود است.

* ماریو نیکولاس اوتازو وینگر پاراگوئه‌ای و 30 ساله تیم فوتبال چادرملو پس از توافق با باشگاه، قرارداد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا همچنان یکی از نفرات سعید اخباری در رقابت‌های لیگ برتر باشد.

* مسعود محبی، مدافع ۲۱ ساله و ملی‌پوش امید ایران، پس از عملکرد موفق در ترکیب خیبر خرم‌آباد، در آستانه انتقال به باشگاه اورنبورگ روسیه قرار دارد و به‌زودی نخستین تجربه لژیونری خود را آغاز خواهد کرد. محبی که فصل گذشته در ۳۴ بازی برای خیبر به میدان رفت، برادر کوچک‌تر محمد محبی، ملی‌پوش فوتبال ایران است که سابقه بازی در فوتبال روسیه را دارد. با این انتقال، خیبر پس از جدایی مبین دهقان به الوحده امارات، دومین بازیکن خود را در نقل‌وانتقالات تابستانی راهی فوتبال خارج از ایران می‌کند.

* اختلافات حل‌نشده میان سعید دقیقی و مدیران باشگاه پیکان در نهایت به پایان همکاری دو طرف انجامید. با وجود ادامه حضور دقیقی در تمرینات و تمایل اولیه برای تداوم همکاری، اختلاف بر سر برنامه‌ها و خواسته‌های کادر فنی باعث شد قرارداد او با توافق دوجانبه فسخ شود. دقیقی برای تسهیل روند جدایی، از کل قرارداد فصل آینده و بخش قابل‌توجهی از مطالبات فصل گذشته خود به نفع باشگاه چشم‌پوشی کرد. این جدایی در شرایطی رقم خورد که کمتر از ۱۸ روز تا آغاز لیگ برتر باقی مانده و پیکان باید به‌دنبال انتخاب سرمربی جدید باشد.