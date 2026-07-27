ادای دین دوباره حمید سوریان به کشتی فرنگی حضور بانک شهر، استقلال، تراکتور و سپاهان در لیگ قطعی شد

سرویس ورزشی-

رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی تاکید کرد که قطعا امسال لیگ برتر هر دو رشته آزاد و فرنگی بیشتر از سال گذشته شرکت‌کننده خواهد داشت، اما در عین حال تعداد تیم‌ها به دلیل محدودیت زمانی لیگ بیشتر از ۸ تیم نخواهد شد.

در سالی که کشتی ایران با بازی‌های آسیایی ناگویا، جهانی زیر ۲۳ سال در لاس‌ وگاس و جهانی قزاقستان، مهر و آبان پرترافیکی در پیش دارد، سازمان لیگ به دنبال این است که استارت لیگ برتر آزاد و فرنگی را از شهریورماه بزند تا بتواند دو هفته از مسابقات را پیش از اعزام تیم ملی به بازی‌های آسیایی برگزار کند.

درحالی‌که لیگ فصل گذشته هر دو رشته آزاد و فرنگی بیشتر از ۶ تیم در خود نداشت، حمید یاری رئیس سازمان لیگ در تازه‌ترین صحبت‌هایش گفت: قطعا لیگ امسال بیشتر از سال گذشته شرکت‌کننده دارد، در عین حال که به دلیل محدودیت زمانی، نمی‌توانیم لیگ را با بیشتر از ۸ تیم برگزار کنیم؛ بنابراین از بین تقاضا‌هایی که وجود دارد، مجبور به حذف یا تجمیع هستیم. فکر می‌کنم قرعه‌کشی لیگ روز‌های آخر مرداد یا هفته اول شهریور انجام شود و لیگ را هم از هفته آخر شهریور استارت بزنیم.

وی همچنین درباره اینکه کدام تیم‌ها حضور خود را در لیگ امسال قطعی کرده‌اند، عنوان کرد: بانک شهر در آزاد و فرنگی، استقلال در آزاد و فرنگی، تراکتور در آزاد، سپاهان در فرنگی، دانشگاه آزاد بابل در آزاد و دانشگاه آزاد ایذه در فرنگی، رعد پدافند ارتش در فرنگی، مقاومت البرز در آزاد و نفت در هر دو رشته آزاد و فرنگی تا اینجای کار اقدامات لازم برای شرکت در لیگ را انجام داده‌اند.

امسال هم ۲۰ کشتی‌گیر آزاد و فرنگی اعزامی به قهرمانی جهان، ملی‌پوش محسوب می‌شوند؛ بنابراین میلاد والی‎‌زاده در ۵۷ کیلو، احمد جوان در ۶۱ کیلو، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلو، سینا خلیلی در ۷۰ کیلو، امیرمحمد یزدانی در ۷۴ کیلو، محمد نخودی در ۷۹ کیلو، کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلو، امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلو، حسن یزدانی در ۹۷ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم در کشتی آزاد و پیام احمدی در ۵۵ کیلو، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلو، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلو، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلو، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلو، علی اسکو در ۷۷ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلو، علیرضا مُهمدی در ۸۷ کیلو، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلو و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم در کشتی فرنگی ملی‌پوش هستند و ۱۲ کشتی‌گیری که قرار است به بازی‌های آسیایی بروند، سهمیه ملی‌پوش محسوب نمی‌شوند. سهمیه کشتی‌گیر خارجی و ملی‌پوش هر تیم نباید بیشتر از ۵ نفر شود. یاری پیش از این هم تاکید کرده بود تمام برنامه‌ریزی‌های سازمان لیگ بر پایه نظم، شفافیت و اجرای دقیق آیین‌نامه انجام می‌شود. رعایت قوانین برای همه باشگاه‌ها و کشتی‌گیران الزامی است و هیچ‌کس از این چارچوب مستثنا نخواهد بود. حضور و تداوم حمایت اسپانسرها، یکی از ارکان اصلی موفقیت لیگ است. اگر کشتی‌گیری همزمان با چند باشگاه وارد مذاکره یا قرارداد شود، علاوه‌ بر ایجاد اختلافات حقوقی، اعتبار مسابقات و اعتماد حامیان مالی نیز خدشه‌دار خواهد شد.

هرگونه توافق یا قرارداد خارج از فرآیند رسمی، از نظر آیین‌نامه فدراسیون فاقد اعتبار است و تنها قرارداد ثبت‌ شده در سامانه جامع کشتی، ملاک رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد بود. یاری با هشدار نسبت به عواقب تخلفات قراردادی گفت: در صورت اثبات امضای قرارداد همزمان با دو باشگاه، کشتی‌گیر از حضور در لیگ محروم خواهد شد.

کار بزرگ حمید سوریان

به نظر می‌رسد لیگ کشتی فرنگی امسال پررونق‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود. بر اساس گزارش خبرگزاری آنا، حمید سوریان ستاره پیشین کشتی فرنگی ایران این روز‌ها در پشت صحنه کار بزرگی انجام داده که برای جامعه کشتی ارزنده است.

درحالی‌که در این سال‌ها این نقد به بانک شهر وارد بود که چرا صرفا در کشتی آزاد تیم‌داری می‌کند و از کشتی فرنگی که بالاتر از آزاد هم در المپیک‌ها و جهانی‌های اخیر نتیجه گرفته، حمایت نداشته، حمید سوریان پای کار آمد و برای آنکه رشته متبوعش هم از این قافله عقب نماند، از روابط و جایگاه‌اش در کشتی ایران استفاده کرده و بدون آنکه دنبال گرفتن پست و مقام و جایگاه باشد، اسپانسر خوب کشتی را سمت کشتی فرنگی سوق داد تا فرنگی‌کاران هم بتوانند لیگی در خور، با قرارداد‌هایی در شأن، را تجربه کنند. لیگی که سالهاست ستاره‌هایش به خاطر پیشنهادات بسیار پایین، آن را تحریم کرده‌اند و رقم پیشنهادی هیچ باشگاهی در این چند سال به قدری نبوده که عنوان‌داران جهان و المپیک را مجاب به شرکت در مسابقات کند.

هرچند در لیگ آزاد قرارداد کشتی‎‌گیران درجه دوم و سوم هم از ۲-۳ میلیارد تومان در سال‌های گذشته فراتر رفته بود، اما هیچ قراردادی حتی پیشنهاد به قهرمان المپیک در کشتی فرنگی هم به یک میلیارد نرسیده بود. حالا اما حمید سوریان کار بسیار بزرگی کرده و برای کشتی فرنگی وارد گود شده تا فرنگی‌کاران به لحاظ قراردادی در لیگ، رفته رفته به آن جایگاهی که لیاقتش را دارند، برسند.