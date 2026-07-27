یزد - خبرنگار کیهان:

سید باقر نورالدینی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد از پیوستن تعدادی از جایگاههای سی ان جی در استان به پوشش «یک دل برای ایران، سی ان جی رایگان برای مردم ایران» خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد، سید باقر نورالدینی مدیرمنطقه گفت:در راستای اجرای پویش ملی «یک دل برای ایران، سی ان جی رایگان برای مردم ایران» و در پی استقبال ستودنی مالکان و بهره‌برداران جایگاه‌های عرضه سوخت، تعدادی از جایگاه‌های استان یزد به پوشش عرضه رایگان سی ان جی پیوستند.

نورالدینی اشاره کرد:این حرکت داوطلبانه که در شرایط خاص کشور و ایام اربعین حسینی با هدف رفاه حال شهروندان و ترویج استفاده از سوخت پاک آغاز شده است، با همراهی فعالان این صنعت در حال گسترش

است.

بر اساس گزارش امور سی‌ان‌جی این منطقه، لیست جایگاه‌هایی که تا این لحظه به پویش مذکور پیوسته و آماده خدمت‌رسانی رایگان به هم‌وطنان عزیز هستند، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. جایگاه پترو پارسای کاسپین شهرستان تفت(واقع در بلوار ساحلی تفت)

۲. تک منظوره عقدا

۳. دانشگاه آزاد میبد(ورودی شهرستان میبد)

۴. جایگاه بلوار مهریز

۵. جایگاه امام علی اردکان

۶. جایگاه ولی‌عصر یزد (کنار پارک بزرگ شهر)

۷. جایگاه میدان گلها میبد

۸. جایگاه کنارگذر زارچ

۹. جایگاه مروست

۱۰. چادرملو اردکان (میدان چادرملوی اردکان)

۱۱. جایگاه دولت‌آباد (واقع در بلوار نواب صفوی یزد)

در پایان لازم بذکر است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد ضمن قدردانی از اهتمام مالکان و بهره‌برداران این جایگاه‌ها، از شهروندان دعوت می‌نماید برای اطلاع از آخرین وضعیت و افزایش لیست جایگاه‌های مشارکت‌کننده، اخبار رسمی این شرکت را دنبال کنند.

امید است این اقدام همدلانه، گامی مؤثر در جهت مدیریت مصرف سوخت و ارتقای خدمات‌رسانی به آحاد جامعه باشد.