کنارگذر پلهای آسیبدیده در حمله آمریکا به هرمزگان طی 3 روز آسفالت شد
مدیرکل راهداری هرمزگان گفت: تمامی کنارگذر پلهایی که در حمله آمریکا به هرمزگان آسیب دیده بود ظرف سه روز آسفالت شد و تردد روان در این محورها در جریان است.
عباس شرفی در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت مسیرهای آسیب دیده از حمله آمریکا در هرمزگان، اظهار کرد: همه پلهایی که توسط دشمن آمریکایی در ۲۷ تیرماه در هرمزگان مورد حمله قرار گرفته بودند، از همان ساعات اول از طریق کنارگذر فعال شد.
وی افزود: برای تسریع در تردد مردم، کار آسفالت کنارگذر این پلها در سه روز به پایان رسید و از دیروز مردم عزیز به سهولت در این محورها تردد میکنند.
به گفته مدیرکل راهداری هرمزگان، کار بازسازی پلها نیز در تمامی نقاط آغاز شده و در کمترین زمان ممکن انجام میشود.
گفتنی است، در جریان حملات آمریکا به هرمزگان، ۹ پل در نقاط مختلف استان هدف قرار گرفت که شامل شش پل در شهرستان خمیر، پل رودخانه شور در محور بندرعباس- سیرجان و دو پل در محور سهراه میناب- رودان بود. این حملات موجب آسیب به زیرساختهای ارتباطی استان شد. با اینحال، با همت جهادی کارکنان و مهندسان؛ عملیات بازسازی و برقراری مسیرهای جایگزین، بلافاصله آغاز شد. همچنين، تونل شهید میرزایی نیز مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت که ساعتی بعد بازگشایی شد. کار آسفالت مسیرهای جایگزین هم در سه روز به پایان رسید.