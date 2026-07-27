رسانه‌های عربی گزارش دادند، حمله بامداد شنبه یمن به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان و بیم سرمایه‌گذاران از تاثیر تحولات باب‌المندب بر امنیت انرژی به ریزش بورس کشورهای عربی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛‌ همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه و حمله نیروهای انصارالله یمن به تأسیسات نفتی عربستان در دو بندر واقع در ساحل دریای سرخ، بیشتر بورس‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس معاملات روز یکشنبه را با کاهش شاخص‌ها به پایان رساندند.

این تحولات نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به امنیت انرژی و ثبات بازارهای منطقه را افزایش داده و فضای احتیاط را بر معاملات حاکم کرده است.

شاخص بورس عربستان در پایان معاملات با افت سه دهم درصدی روبه‌رو شد. در میان نمادهای اثرگذار، سهام بانک سعودی فرانسه چهار درصد کاهش یافت.

افتی که به دلیل معامله شدن سهام این بانک پس از تاریخ استحقاق دریافت سود نقدی رخ داد و خریداران جدید دیگر مشمول سود تقسیمی نبودند.

سهام شرکت نفتی آرامکوی عربستان نیز 9 دهم درصد افت کرد و به فشار وارد شده بر شاخص اصلی بورس این کشور افزود.

بورس قطر نیز روز کم‌رمقی را پشت سر گذاشت و شاخص این بازار سه دهم درصد کاهش یافت. مهم‌ترین عامل افت بازار، کاهش هشت دهم درصدی ارزش سهام بانک اسلامی قطر بود.

شاخص بورس بحرین نیز یک دهم درصد افت کرد. در مقابل، بورس عمان با رشد هفت دهم درصدی و بورس کویت با افزایش شش دهم درصدی معاملات خود را به پایان رساندند.

اگرچه بورس‌های دبی و ابوظبی روز یکشنبه تعطیل بودند، اما آخرین روز معاملاتی هفته گذشته را نیز با کاهش شاخص‌ها به پایان رساندند.

شاخص بورس دبی در پایان معاملات جمعه دو دهم درصد افت کرد و به پایین‌ترین سطح خود در حدود هفت هفته اخیر رسید. شاخص بورس ابوظبی نیز یک دهم درصد کاهش یافت.

داده‌های گروه بورس لندن نشان می‌دهد شاخص بورس دبی در مجموع هفته نیم درصد کاهش یافته و سومین افت هفتگی متوالی خود را ثبت کرده است. شاخص بورس ابوظبی نیز در همین بازه زمانی نیم درصد کاهش را تجربه کرده است.

واکنش منفی بازارهای مالی کشورهای عربی در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال گسترش درگیری‌ها در منطقه و تأثیر آن بر امنیت صادرات انرژی و حمل‌ونقل دریایی ابراز نگرانی می‌کنند.

کاهش ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نفتی و بانکی در عربستان، قطر و امارات نشان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازارهای مالی منطقه است.

در هفته‌های اخیر نیز بازارهای سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بارها تحت تأثیر تحولات امنیتی، نوسانات قیمت نفت و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ قرار گرفته‌اند.

تحلیلگران معتقدند هرچه نااطمینانی در این مسیرهای راهبردی افزایش یابد، حساسیت بورس‌های منطقه و به‌ویژه بازارهای وابسته به درآمدهای نفتی نیز بیشتر خواهد شد.

افت همزمان بورس عربستان، قطر، بحرین، مصر و کاهش هفتگی بازارهای امارات، تازه‌ترین نشانه از تأثیر مستقیم ریسک‌های امنیتی بر اقتصاد کشورهای عربی است؛ اقتصادهایی که بخش قابل توجهی از درآمد، تجارت خارجی و فعالیت بازارهای مالی آنها به ثبات صادرات انرژی و امنیت مسیرهای دریایی وابسته است.

همچنین حمله هفته گذشته ایران به مرکز داده خدمات وب آمازون (AWS) در بحرین، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره امنیت زیرساخت‌های دیجیتال خلیج‌فارس را افزایش داده است.

در پی این حادثه، برخی سرمایه‌گذاران خارجی ارزیابی ریسک فعالیت در مراکز داده و پروژه‌های فناوری منطقه را مورد بازنگری قرار دادند و تحلیلگران از احتمال کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سخن گفتند.

اختلال در بخشی از خدمات ابری و افزایش تردیدها نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری منطقه از تبعات قطعی حملات اخیر ایران به آمازون ارزیابی شده است.

در چنین شرایطی، تحلیلگران معتقدند تداوم نگرانی‌ها می‌تواند بر ارزش سهام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در بورس‌های کشورهای عربی نیز اثرگذار باشد و این بخش را در معرض فشار سرمایه‌گذاران قرار دهد.