ریزش قیمت جهانی نفت پس از انتشار اخبار مذاکره!
قیمت نفت پس از اعلام حضور هیئت عمانی در تهران،
۱۰ دلار ریزش کرد و به کمتر از ۹۲ دلار به ازای هر بشکه رسید و این در حالی است که ترامپ در آمریکا تحت فشار است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ نفت برنت در این هفته با کاهشی ۱۰ دلاری نسبت به اوج قیمت هفته قبل مواجه شد و به کمتر از ۹۲ دلار به ازای هر بشکه رسید. این اتفاق پس از اعلام حضور هیئت عمانی در ایران و مذاکره بر سر تنگه هرمز رخ داد. در شرایطی که ترامپ برای مدیریت اوضاع نابسامان اقتصادی در آمریکا به بازگشایی هرچند موقت تنگه هرمز نیاز مبرم دارد؛ پاسخ مثبت به آن، ولو در حد حرف باشد؛ کمک به این دولت تروریستی است.
نقش نشست فردا در توقف حملات آمریکا
این در حالی است که نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) در حالی فردا؛ چهارشنبه 29 ژوئیه (7 مرداد) برگزار میشود که مهمترین تصمیمی که در آن گرفته میشود؛ تعیین نرخ بهره است. اهمیت نرخ بهره به این خاطر است که هرگونه تصمیمگیری درخصوص افزایش، کاهش یا تثبیت آن با چالشهایی روبهرو است:
الف) پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم، قیمت نفت به علت انسداد تنگه هرمز به نحو بیسابقهای افزایش یافت. با وجود برقراری آتشبس، همچنان این قیمت بالا است و اتفاقات چند روز اخیر نیز قیمت بنزین را در آمریکا پس از گذشت یک ماه دوباره به بالای چهار دلار در هر گالن رسانده است.
افزایش قیمت نفت و سوخت در آمریکا باعث افزایش تورم شده است؛ بهنحوی که تورم سه و نیم درصدی این کشور با وجود کاهش مقطعی به علت وقوع آتشبس از فروردینماه ۱۴۰۵، همچنان بالاتر از ارقام قبل از جنگ تحمیلی سوم و نیز هدفگذاری دولت ترامپ برای رساندن آن به دو درصد است. بالا بودن نرخ تورم باعث شده تا برای مدیریت آن، دولت ترامپ چارهای جز افزایش نرخ بهره نداشته باشد.
اما نرخ بهره بالاتر، هزینه تأمین مالی را برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزایش میدهد و باعث ریزش بازار سهام میشود و رکود اقتصادی را به همراه دارد. در نتیجه این اقدام منجر به وخامت اوضاع اقتصادی در آمریکا خواهد شد.
ب) شاخصهای اصلی سهام آمریکا در هفته گذشته با افت مواجه شد. سهام شرکتهای آلفابت و تسلا، دو غول حوزه فناوری و هوش مصنوعی، به دلیل گزارشهای سهماههشان، کاهش شدیدی داشت و کل بازار را پایین کشید.
فشار بیسابقه بر اقتصاد آمریکا
در نتیجه فعالان این بازار به کاهش نرخ بهره نیازمندند تا هزینه تأمین مالی برای شرکتها کاهش یابد. کاهش نرخ بهره همچنین باعث تقویت توان خرید خانوادهها میشود تا بتوانند تقاضا برای کالا و خدمات را در این کشور افزایش دهند و در نهایت، اقتصاد رونق پیدا کند.
در بازار مسکن نیز کاهش نرخ بهره یک نیاز جدی است. نرخ بهره وام مسکن که حساسیت بسیار بالایی نسبت به نرخ بهره دارد؛ در آمریکا به بالاترین میزان در یک سال اخیر رسیده است. این شرایط منجر به شکسته شدن رکورد قیمت میانه خانههای موجود در ماه گذشته از سال ۱۹۹۹ شده، معاملات مسکن را با کاهش غیرمنتظرهای روبهرو کرده و بازار مسکن آمریکا را در رکود گرفتار کرده است.
لذا دولت ترامپ برای مدیریت بازار سهام، تقویت قدرت خرید خانوادهها و ایجاد رونق در بازار مسکن، چارهای جز کاهش یا حداقل تثبیت نرخ بهره ندارد. اما کاهش نرخ بهره یا تثبیت آن، به علت کاهش هزینه تأمین مالی، تقاضای کل و نقدینگی را افزایش میدهد و منجر به تشدید تورم میشود. در نتیجه اوضاع اقتصادی آمریکا در این سناریو نیز مجدداً رو به وخامت میگذارد.
در چنین موقعیتی که فشار بر اقتصاد آمریکا، باز هم به اوج خود رسیده، رئیسجمهور جنایتکار آمریکا مجبور شده تا دستور توقف تمام حملات به ایران تا دو هفته را به ارتش این کشور صادر کند. در این شرایط، ارائه هرگونه پاسخ مثبت به ترامپ و رفع انسداد تنگه هرمز، کمک به مدیریت اوضاع توسط این دولت تروریستی است. کما اینکه ترامپ اعتراف کرد؛ در آخرین روز جنگ 40 روزه، فقط چهار هفته تا اتمام ذخایر سوخت فاصله داشت و اگر آتشبس نمیشد؛ آمریکا به دیوانهخانه تبدیل میشد.