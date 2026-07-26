کد خبر: ۳۳۴۸۶۹
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
در پی تعرض نظامی اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی، کاردار موقت اوکراین به وزارت امور خارجه احضار و ضمن اعتراض شدید به وی اعلام شد که ایران تعرض به جان و دارایی شهروندان خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
به دنبال اقدام مجرمانه ارتش اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در روز شنبه (3 مردادماه)، که منجر به شهادت یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر شد، کاردار موقت اوکراین در تهران از سوی منوچهر مرادیف دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به این اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین امروز در پیامی در شبکه ایکس مدعی شد که «در حملات دوربرد خود در دریای خزر به نتایج بسیار مهمی دست یافتیم؛ از جمله (هدف قرار دادن) شناورهایی که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار میگرفتند».
دولت اوکراین باید پاسخگو باشد
و آمران و عاملان را مجازات کند
در جلسه احضار، به کاردار اوکراین تذکر داده شد که حمله به شناور تجاری ایران در دریای خزر، نه تنها نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است بلکه تهدیدی آشکار علیه امنیت همه کشورهای ساحلی است و دولت اوکراین باید در این زمینه پاسخگو باشد و آمران و عاملان این جنایت را مجازات کند. همچنین تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع کرده و تعرض به جان و دارایی شهروندان خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
وزیر امور خارجه ایران نیز شنبه شب (3مردادماه) در گفتوگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن محکومیت حمله نظامی اوکراین به یک شناور تجاری ایران در دریای خزر، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت، اتحادیه اروپا و جامعه بینالمللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدام جنایتکارانه شد.
به گزارش فارس، وزارت امور خارجه ضمن محکومکردن تعرض نظامی اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر در بیانیهای اعلام کرد: «ایران وفق اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل بهویژه اصل دفاع مشروع، در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد و مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی اوکراین، برعهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود.»