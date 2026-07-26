اقدام «فرصتطلب مستقر در کییف» نمیتواند بیپاسخ بماند
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در تماس با مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فدراسیون روسیه تاکید کرده است که اقدام اوکراین نمیتواند بیپاسخ بماند.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه (4 مردادماه) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که بهوضوح منشور سازمان ملل را نقض میکند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.»
وزیر امور خارجه تاکید کرد: «در تماسهایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصتطلبِ مستقر در کییف نمیتواند بیپاسخ بماند.»
همچنین عراقچی در تماس تلفنی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن محکومیت شدید و قاطعانه حمله نظامی رژیم اوکراین به یک شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بینالمللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدام جنایتکارانه شد.
طرفین همچنین با اشاره به تحولات خلیجفارس و تنگه هرمز متعاقب پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات آمریکا علیه ایران، بر ضرورت اتخاذ ابتکارات دیپلماتیک برای مدیریت تنشها تأکید کردند.