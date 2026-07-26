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کد خبر: ۳۳۴۸۶۵
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱
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بقائی: تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر هیئت عمانی به تهران گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور روز یکشنبه (4 مردادماه) در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره گفت‌وگوهای ایران ـ عمان درباره تنگه هرمز گفت: روزهای جمعه و شنبه چند دور گفت‌وگو بین ایران و عمان در سطح معاونان وزرای امور خارجه در تهران برگزار شد که طی آن دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی، تبادل نظر کردند.
بقائی با تأکید بر اینکه این گفت‌وگوها مفید بود و پیشرفت‌هایی حاصل گردید، تصریح کرد: هیئت نمایندگی عمان عصر شنبه تهران را ترک کرد اما رایزنی‌های فنی و سیاسی بین دو طرف ادامه دارد. به گزارش تسنیم، سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت کنونی تنگه هرمز گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.

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