رئیس دستگاه قضا گفت: در نتیجه پیگیری‌های مجدانه قوه قضائیه، بیش از ۳ هزار نفر از کسانی که دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای بودند، شناسایی شده‌اند.

به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در جریان سفر استانی خود به شهر مقدس قم در نشستی با حضور اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت کرد.

رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در جریان این نشست، ضمن تبیین و تشریح شرایط کشور، اظهار داشت: اکنون به واسطه رشادت‌های قوای نظامی‌مان و بعثت ملت‌مان، وحدت و انسجام ملی در کشور به اوج رسیده است؛ باید از این دستاورد مهم، محافظت کنیم. ما کارگزاران نظام امروز وظیفه و مسئولیت بسیار سنگین‌تری داریم و ضروری است تمام وجودمان را خرج اسلام و ایران و مردم کنیم.

وی با اشاره به ارتباط مستحکم سه قوه بیان داشت: ارتباط قوی و وثیقی میان مسئولان سه قوه وجود دارد و ما سران قوا با تمام وجود، خود را موظف به اطاعت و تبعیت از اوامر رهبری معظم انقلاب و خدمت بی‌منت به مردم می‌دانیم. تاکید مؤکد می‌کنم که امر ولی‌فقیه برای ما مسئولان در هر سه قوه، فصل‌الخطاب

است.

رئیس عدلیه در ادامه، ضمن اشاره به آغاز دوره مدیریتی جدید در قوه قضائیه، به تشریح و تبیین برخی از سرفصل‌های مهم در این دوره پرداخت و گفت: ما حسب وظایف قانونی و شرعی خود، عدالت‌گستری را با تمام وجود دنبال می‌کنیم و در دوره جدید، بیش از گذشته، به سراغ زدودن موانع گسترش عدالت خواهیم رفت. از منظر ما حفظ کرامت انسانی، یکی از شؤون عدالت‌گستری است.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اهمیت مقوله‌ مبارزه با فساد بیان داشت: از دیگر شئون عدالت‌گستری، مبارزه‌ی بی‌امان؛ تخصصی و همه‌جانبه با فساد، ریشه‌های آن و افراد مفسد است. ما قطعاً با فساد در تمام ساحات آن مقابله می‌کنیم؛ خواه فساد اقتصادی باشد یا سیاسی و امنیتی و فرهنگی؛ باید توجه داشت که فی‌المثل ابعاد پشت‌پرده فساد فرهنگی بسیار گسترده‌تر از سایر ساحات فساد است. چه‌بسا، عناصری با ارتکاب فساد فرهنگی، در پی فساد‌های اقتصادی و امنیتی و ضربه زدن به استقلال و عزت کشور باشند.

وی ضمن تشریح رویکرد قوه قضائیه در عرصه‌ی مبارزه با فساد اقتصادی افزود: در حوزه‌ مسائل اقتصادی و مالی نیز مبارزه ما با فساد، وفق قانون، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود؛ لکن باید توجه داشت که ما میان فرد فاسد با شخص خطاکار و فردی که زمین خورده با او که تعمداً به سمت فساد رفته، تمایز و تفکیک قائل

هستیم.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند و مولّد هستند و برای کشور تولید ثروت می‌کنند، در کنف حمایت ما هستند؛ آنها برای کشور محترمند و سبب می‌شوند که بنیه اقتصادی کشور قوی شود و در جنگ با دشمن غدّار و متجاوز، بر توان کشور افزوده شود. حساب این اشخاص، با کسانی که طمع و سوداگری می‌کنند و یا از شرایط سوء‌استفاده می‌کنند و مرتکب فساد می‌شوند، جداست؛ ما با دسته‌ دوم، قاطعانه و بدون اغماض، وفق قانون، برخورد بازدارنده انجام خواهیم داد.

محسنی اژه‌ای با ارائه آماری از برخورد‌های قضائی صورت گرفته در حوزه‌ی تعهدات ارزی، گفت: در نتیجه ورود و پیگیری‌های قوه قضائیه، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، هفت ونیم میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. همچنین ۲۶ میلیارد یورو نیز در این عرصه، تعیین تکلیف شده است. همچین در این راستا، برای ۳۰۰ نفر اعم از مسئول و غیرمسئول، پرونده کیفری تشکیل شده است.

وی افزود: در نتیجه پیگیری‌های مجدانه قوه قضائیه، بیش از سه هزار نفر از کسانی که دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای بودند، شناسایی شده‌اند. این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌تواند منشأ فساد باشد. ما بخش‌های مسئول در این حوزه، از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی را به خط کردیم.

محسنی اژه‌ای همچنین با حضور در حرم حضرت معصومه (س) در کنار خیل عظیم زوار حرم مطهر کریمه اهل‌بیت علیهم‌السلام، نماز ظهر و عصر را به جماعت اقامه کرد و با تعدادی از زوار نیز به صورت چهره به چهره به گفت‌و‌گو پرداخت و مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک و بدون واسطه استماع کرد.