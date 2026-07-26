اقدام نابخردانه دولت اوکراین بیجواب نخواهد ماند
نایبرئیس مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت، گفت: اقدام نابخردانه دولت اوکراین بیجواب نخواهد ماند.
«ولودیمیر الکساندرویچ زلنسکی»، ششمین رئیسجمهور اوکراین روز شنبه
(3 مرداد 1405) مدعی شد که نیروهای اوکراین کشتیهایی ایرانی را که در دریای خزر به مقصد روسیه سلاح میبردند، مورد هدف قرار داده است.
علی نیکزاد، نایبرئیسمجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه
(۴ مرداد ماه 1405) طی نطق پیش از دستور به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: با انتقاد از اقدامات کارشکنانه دولتهای اروپایی در قبال ایران، گفت: ما در طول سالیان گذشته کارشکنیهای دولتهای اروپایی را تحمل کردهایم. به این دولتها، بهویژه دولت جدید انگلستان و پارلمان و دولت بلغارستان و دولت اوکراین هشدار میدهیم که خود را بازیچه دست آمریکا نکنند و از ورود به ماجراجوییهایی که به آنها مربوط نیست، خودداری کنند. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطهای که مبدأ تجاوز به کشور و خاک ما باشد، قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بیجواب نخواهد ماند. به فضل و وعده الهی و سنت مسجل تاریخی، پیروزی ملت بزرگ ایران نزدیک است.
نایبرئیسمجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: رویارویی جبهه کفر، شرک و اصحاب اپستین با لشکر مقتدر اسلام به مراحل سرنوشتسازی رسیده و لازم است چند نکته در این زمینه عرض کنم. نکته نخست تأکید مجدد بر حفظ وحدت و اتحاد مقدس ملت ایران و امت یکپارچه اسلامی در برابر توطئه دشمنان است؛ که در این زمینه اوامر رهبر معظم انقلاب در حفظ وحدت جامعه و پشتیبانی از مسئولان کشور فصلالخطاب همه ما است. نیکزاد نکته دوم را لزوم خونخواهی رهبر شهید و امام امت عنوان و تأکید کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی از این خونخواهی کوتاه نخواهد آمد و به فضل الهی ذلت و نکبت قاتلان و آمران این جنایت بهصورت قطعی رقم خواهد خورد.
وی نکته حائز اهمیت در این موضوع را استیصال آمریکای جنایتکار در باتلاقی خواند که در آن گرفتار شده است و افزود: باید مجدداً بر این واقعیت تأکید کنیم که نظامات حاکم بر تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بازنخواهد گشت. به رئیسجمهور متوهم آمریکا هم توصیه میکنیم این پنبه را از گوش خود بیرون کند و تا قبل از اینکه شکستی سنگینتر از شکست قبلی را تجربه کند، منطقهای که هزاران سال است محل زندگی ما و نیاکان ما بوده را ترک کند.
نایبرئیسمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با نصرت الهی و پشتیبانی بازوان پرتوان نیروهای مسلح مقتدر خود آمادگی کامل دارد تا درصورت ماجراجویی دشمن آمریکایی- صهیونیستی، آنها را بهصورت سخت و پشیمانکننده تنبیه کند، لذا بهتر است مردم آمریکا پیش از آنکه سربازان آمریکایی با تابوت به کشورشان بازگردند، رئیسجمهور سفاک خود را کنترل کنند.
هفته آینده رأیگیری طرح مدیریت تنگه هرمز
در کمیسیون امنیت انجام میشود
خبر دیگر اینکه، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نشست عصر روز یکشنبه (۴ مرداد ۱۴۰۵) این کمیسیون با موضوع «تنگه هرمز»، گفت: امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور اعضای کمیسیون و جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح تشکیل جلسه داد. وی اظهار کرد: همانگونه که میدانید، از حدود هفته دوم جنگ تحمیلی سوم، طرحها و پیشنهادهای مختلفی درباره تنگه هرمز و نحوه مدیریت هوشمندانه این گذرگاه راهبردی به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه شد. در همان مقطع، این طرحها مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس دیدگاههای دستگاههای اجرائی، به جمعبندی و تدوین یک طرح رسیدیم اما به دلیل زمانبر شدن روند بررسی، این موضوع مدتی در مجلس متوقف ماند.
نماینده مردم شیراز در قوه مقننه ادامه داد: پس از آن نیز پیشنهادها و طرحهای جدیدی به مجلس و کمیسیون ارائه شد، بهگونهای که اکنون حدود ۱۲ طرح و پیشنهاد در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است. هدف ما این است که با تجمیع این دیدگاهها، طرحی جامع، کامل و مبتنی بر منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت ایران و اعمال حاکمیت کامل بر تنگه هرمز تدوین و به قانون تبدیل
شود. عزیزی تصریح کرد: در نشست امروز، دستگاههای مختلف اجرائی و ردههای گوناگون نیروهای مسلح حضور داشتند و نظرات تخصصی خود را درباره این طرح ارائه کردند. همچنین نمایندگان مجلس نیز پیشنهادهای متعددی مطرح کردند. بر این اساس مقرر شد تا روز چهارشنبه هفته جاری، دیدگاههای تمامی دستگاهها دریافت شود تا در هفته آینده، پس از جمعبندی نهائی، کلیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رأی گذاشته شود و سپس بررسی جزئیات آن آغاز شود. وی تأکید کرد: تلاش ما این است که این طرح با سرعت اما همراه با دقت، کیفیت و نگاه جامع و قانونی به تصویب برسد؛ بهگونهای که تمامی مطالبات بحق کشور را تأمین کرده و ظرفیتهای قانونی لازم را برای پشتیبانی هرچه بیشتر از نیروهای مسلح فراهم کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر عزم مجلس برای تصویب این قانون، بیان کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هیئت رئیسه مجلس و همه نمایندگان با ارادهای جدی پیگیر تصویب این قانون هستند تا بهعنوان قانونی ماندگار، راهبردی و در راستای منافع ملت ایران به تصویب برسد و در ادامه اقتداری که نیروهای مسلح تاکنون خلق کردهاند، زمینههای تقویت هرچه بیشتر این مسیر را فراهم سازد.
ابعاد اقتصادی، امنیتی و دفاعی تنگه هرمز در یک قانون جامع دیده خواهد شد
نماینده مردم شیراز در قوه مقننه تصریح کرد: در تدوین این قانون از همه دیدگاههای کارشناسی بهره خواهیم گرفت و فرمایشات حکیمانه رهبر عزیز و معظم انقلاب اسلامی، بهویژه بیانات ایشان در روز خلیجفارس و درباره تنگه هرمز، فصلالخطاب خواهد بود. همچنین با بهرهگیری از اسناد بالادستی، سند توسعه و قانون برنامه هفتم، تلاش میکنیم قانونی جامع و آیندهنگر برای این ژئوپلیتیک بینظیر جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شود. عزیزی خاطرنشان کرد: طرحی که هماکنون آماده شده، ۱۱ ماده دارد و تمامی ابعاد اقتصادی، دفاعی، امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی را در بر میگیرد. البته دیدگاههای کارشناسی جدید و نظرات تخصصی دستگاههای مختلف نیز به کمیسیون ارجاع شده و با استفاده از این پیشنهادها، در کنار ابعاد پیشبینیشده در طرح اولیه که در هفتههای نخست جنگ تدوین شده بود، اطمینان دارم که در نهایت قانونی راهبردی، جامع و مبتنی بر منافع ملی ملت بزرگ ایران به تصویب خواهد رسید.
هادیانپور: سال گذشته ۳۴۰ هزار تن مرغ مازاد بر نیاز تولید شد
هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح نشست اعضای کمیسیون متبوع خود با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در این جلسه موانع و مشکلات فراوری تولیدکنندگان مرغ گوشتی و تخممرغ مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: جمعبندی کمیسیون بر این بود که اگر در مسیر تولید، قوانین موجود دارای اشکال یا مانع هستند، وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک ماه آینده پیشنهادهای اصلاحی خود را در قالب لایحه به کمیسیون کشاورزی ارائه کند تا مجلس نسبت به رفع موانع قانونی اقدام کند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست متعهد شد ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه این پیشنهادها اقدام کند.
هادیانپور با اشاره به برنامههای تولیدی وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری، اظهار کرد: مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور حدود ۳۳ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است و بر همین اساس، برنامه وزارت جهاد کشاورزی تولید حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ در سال جاری است. وی افزود: همچنین مصرف سرانه تخممرغ در کشور حدود ۱۴ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است و وزارت جهاد کشاورزی تولید یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن تخممرغ را برای سال جاری هدفگذاری کرده است. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به عملکرد سال گذشته در این بخش، تصریح کرد: در سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن تخممرغ تولید شد که از این میزان، حدود ۱۳۵ هزار تن مازاد بر نیاز کشور بود و به بازارهای صادراتی
ارسال شد.
وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد که حدود ۳۴۰ هزار تن آن مازاد بر نیاز داخلی بود و اگرچه این میزان به صادرات نرسید، اما در بازار داخلی عرضه و توسط هموطنان مصرف شد.
هادیانپور تأکید کرد: هدف کمیسیون کشاورزی، رفع موانع تولید، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و اصلاح قوانین در راستای پایداری تولید محصولات پروتئینی کشور است.