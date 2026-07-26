وزیر سابق آمریکایی: حتی در بهترین سناریوی جنگ ایران وضع ما بدتر از قبل است
سرویس سیاسی-
«پیت بودجج»، وزیر ترابری سابق آمریکا با انتقاد از خلف وعده دونالد ترامپ و تجاوز نظامی به ایران، از بیتوجهی او نسبت به هشدار نهادهای اطلاعاتی درباره تنگه هرمز انتقاد کرد.
روز صد و چهل و نهم جنگ، اعتراف تکاندهنده وزیر ترابری سابق آمریکا بیش از روز انتشار خبر در جامعه آمریکا پیچید و فضای این کشور را ملتهب کرد. خبر یک پیام داشت؛ شکست آمریکا در عرصه نظامی و مالی.
«پیت بودجج»، وزیر ترابری سابق آمریکا بامداد شنبه (3 تیر 1405) در مصاحبه با «فاکسنیوز» نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران بر مردم آمریکا ابراز نمود و با اشاره به این که هزینه جنگ از پول مالیاتدهندگان تامین میشود گفت: پول مالیات ما به جنگی میرود که کاملاً مشخص است حتی بهترین سناریوی آن باعث میشود که وضعیت ما بدتر از قبل باشد.
وی با انتقاد از بدقولی ترامپ درباره پایان چند هفتهای جنگ علیه ایران گفت: «او به مردم یک تعهد مشخص داد و بعد، کار دیگری کرد... اگر من به ترامپ مشاوره میدادم، به او توصیه کردم که گفتن حقایق به مردم آمریکا را آغاز کند، چون وقتی میگوید چهار هفته طول میکشد و بعد قولش را میشکند، مردم به یاد میآورند که او گفته بود این جنگ را شروع نمیکند و آن قول را شکست».
سیاستمدار آمریکایی افزود: «(او) میگوید به کمتر از تسلیم بیقیدوشرط و تغییر رژیم راضی نمیشود و بعد نظرش را عوض میکند، عقبنشینی میکند و با چارچوبی برای آتشبس موافقت میکند که با آن تفاوت زیادی داشت».
ترامپ، واقعیات جنگ را سانسور میکند
وی با اشاره به گزارشهای منتشر شده درباره سانسور آمار تلفات ارتش آمریکا در جنگ با ایران بیان کرد: «خبر شوکهکنندهای که تازه شنیدیم مبنی بر اینکه دولت ترامپ نام چهار تن از نیروهای نظامی ما را که در عملیات کشته شدهاند حذف کرده است، ظاهراً به این خاطر که آنها در عملیات کشته شدهاند و این مسئله با داستان ساختگی که ترامپ گاهی میگوید، این که ما در جنگ نیستیم، در تضاد است. در حالی که همه میدانند که هستیم».
بودجج که سابقه خدمت در ارتش آمریکا را دارد، شرح داد: «چیزی که به او میگویم این است که وقتی من لباس نظامی میپوشیدم، وقتی مأموریت میرفتم، میدانستم که تا حدودی زندگی من به اعتبار افرادی که دولت ما را اداره میکنند بستگی دارد. زندگی آمریکاییها به این بستگی دارد که او حقیقت را بگوید، حتی وقتی سخت است».
وزیر دولت پیشین آمریکا با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران گفت: «ایران هرگز نباید سلاح هستهای داشته باشد و هر کدام از دولتهای گذشته راهی برای رسیدن به این هدف یافته است. فقط دولتهای دیگر توانستند بدون اینکه آمریکا را وارد جنگ کنند و بدون اینکه نظامیان آمریکایی کشته شوند، به این هدف برسند».
وی با اشاره به ادعای برخی از سیاستمداران آمریکایی درباره تلاش ایران برای کشیدن جنگ به داخل خاک آمریکا و کشتن همه آمریکاییها گفت: «این تقریباً کلمه به کلمه همان چیزی است که وقتی جنگ عراق را به ما فروختند، به ما گفتند. یادتان باشد در سال ۲۰۰۳ گفتند که اگر وارد نشویم، به عراق حمله نکنیم، صدام حسین را سرنگون نکنیم، اگر با او در آنجا نجنگیم، به جنگ با او در اینجا ختم میشود».
جنگ با ایران بیش از جنگ با عراق
ما را ضعیف میکند
پیت بودجِج تأکید کرد: «آن جنگ در عراق آمریکا را ضعیفتر کرد. این جنگ علیه ایران نیز آمریکا را ضعیفتر میکند».
وزیر ترابری سابق آمریکا با اشاره به تبعات اقتصادی این جنگ برای مردم آمریکا بیان کرد: «شش ماه پیش، حداقل جایی که من در میشیگان زندگی میکنم، مجبور نبودید صبح از خواب بیدار شوید و نگران تنگه هرمز باشید. مجبور نبودید بدانید کجاست. روی زندگی شما تأثیری نداشت. حالا مردم از همسایگان من در میشیگان گرفته تا مردم در سراسر این کشور، هزینه بیشتری برای بنزین و گازوئیل میپردازند».
سیاستمدار آمریکایی افزود: «نرخ وام مسکن بالا میرود و البته، پول مالیات ما به جنگی میرود که کاملاً مشخص است حتی بهترین سناریوی آن باعث میشود که وضعیت ما بدتر از قبل باشد، چون یک سال پیش تنگه هرمز باز بود. حالا میجنگیم تا بفهمیم چطور دوباره آن را باز کنیم».
مردم آمریکا
خواهان تشدید جنگ با ایران نیستند
وی با انتقاد از بیتوجهی ترامپ نسبت به هشدار آژانسهای اطلاعاتی آمریکا درباره ایران گفت: «چیز دیگری که (به عنوان مشاوره به ترامپ) میگویم این است که کمی بیشتر به اطلاعات سرویسهای مخفی گوش کند. به همان ژنرالها و مقامهای اطلاعاتی که به شما گفتند «هِی، اگر این کار را بکنی، ممکن است تنگه هرمز را ببندند» گوش کند. او گفت «این هرگز اتفاق نمیافتد» و بعد او این کار را کرد و بعد همان شد. شاید باید بیشتر به آن توجه کند و از همه مهمتر، به مردم آمریکا که خواهان تشدید جنگ ایران نیستند، بیشتر توجه کند».
تاکنون چندین سیاستمدار آمریکایی از تجاوز نظامی علیه ایران انتقاد کردهاند. کارشناسان و تحلیلگران با اشاره به افزایش قیمت سوخت در آمریکا، نسبت به تداوم درگیریها هشدار دادهاند. با نقض مکرر یادداشت تفاهم از سوی آمریکا، درگیریها در غرب آسیا بار دیگر از سرگرفته شده و ایران در واکنش به تجاوزات ادامهدار آمریکا به کشور، چندین پایگاه و تأسیسات آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.
فارن افرز: الگوگیری دیگر کشورها از ایران ترسناک است
روز صد و چهل و نهم جنگ با ترس تحلیلگران آمریکاییها از تکرار الگوی ایران در سایر مناطق آغاز شد؛ نشریه آمریکایی «فارن افرز» با اشاره به شکست و ناکامی آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز و با ترس از اینکه چنین روشی (بستن تنگه هرمز) میتواند مورد تقلید و الگوگیری باشد طی گزارشی نوشت: اگر الگوی شکلگرفته در تنگه هرمز در مناطقی مانند تنگه تایوان نیز تکرار شود، سیاست بینالملل در دهههای آینده نه بر گسترش جهانیشدن، بلکه بر هزینههای روزافزون حفظ و حراست از آن استوار
خواهد بود.