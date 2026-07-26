سخنگوی سپاه پاسداران گفت: طی ۱۵ روز نبرد، نیروهای مسلح ایران

۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام میزان تلفات دشمن در نبرد اخیر گفت: طی

۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)، نیروهای مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

وی افزود: در حملات ایران، همچنان

۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که ۸ پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای8 P، یک هواپیمای ترابری 17 C، و ۸ هواپیمای سوخت‌رسان منهدم شدند.

آمار خسارات وارده بر ارتش آمریکا به شرح زیر است:

در حوزه راداری و پدافندی:

۷ مرکز فرماندهی و کنترل

۳ سامانه ارتباط ماهواره‌ای

۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانه‌های پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشک‌ها و پهپادهای ایران بدون رهگیری به هدف می‌خورند)

۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوائی و دریایی

۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه

۷ رادار دفاع موشکی هوایی

۳ سامانه راداری EPS

۲ رادار EPS 117

۵ رادار برد بلند

۲ رادار پدافندی

۱ مجموعه راداری تاکتیکی

در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی:

۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد

۳ مرکز پشتیبانی و لجستیک

۱۲ مخزن سوخت

۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناورها و هواگردها

۶ زاغه موشکی

در حوزه زیرساخت‌های عملیاتی:

۶ آشیانه پهپاد ‌ام کیو ۹

یک سوله آماده‌سازی جنگنده اف ۱۵

یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود

۲ مرکز فرماندهی

یک سکوی سوخت‌گیری ناو هواپیمابر

یک آشیانه هواپیمای پی ۸

۴ سکوی موشکی ‌هایمارس

۵ آشیانه جنگنده

۴ مجتمع پدافند پاتریوت

۶ سکوی پرتاب موشکی

یک ایستگاه پمپاژ سوخت

۲ مرکز مخابرات سیگنالی

یک مرکز داده‌های اطلاعاتی

یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون

یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از دور)

یک اسکله سوخت

۴ شلتر جنگنده

۶ رمپ پرواز و توقف

در حوزه عملیات هوایی:

۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین)

۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند)

یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر

یک هواپیمای پی ۸

یک هواپیمای ترابری سی ۱۷

۸ هواپیمای سوخت‌رسان

۴ بالگرد سنگین

۶ موشک ذخیره

سردار محبی: 200 نظامی آمریکا کشته شدند

سردار محبی همچنین اظهار داشت: اسرائیل با تحریک رئیس‌جمهور آمریکا و دادن اطلاعات غلط می‌خواهد آمریکا را در منطقه نگه دارد و اهدافش را با استفاده از توان آمریکا پیش ببرد.

اگر اسرائیل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش می‌آوریم

وی تصریح کرد: اگر اسرائیل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش می‌آوریم.

سردار محبی همچنین تعداد کشته‌های آمریکا بعد از نقض تفاهمنامه را بالای ۲۰۰ نفر

عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد کشته‌های آمریکایی در عملیات نصر۲، بیش از ۲۰۰ نفر است؛ تعداد مجروحین بسیار بیشتر از این رقم است. مردم آمریکا اجازه ندهند فرماندهان دروغگوی‌شان، آنها را احمق فرض کنند.

سخنگوی سپاه تصریح کرد: دولت آمریکا خبرنگاران را دعوت کند تا مراکز اصابت را ببینند و برآورد کنند که چند نفر تلف شدند.

انگلیس در صورت همراهی با آمریکا هدف قطعی و مشروع ما خواهد بود

وی تأکید کرد: هر کشوری، چه انگلیس، چه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و چه دیگران، اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنند، هدف مشروع ما خواهند بود.