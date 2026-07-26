کد خبر: ۳۳۴۸۵۵
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
توصیه شکسپیر به دولت انگلیس! (گفت و شنود)
گفت: دولت انگلیس اعلام کرده است که فرودگاههای خود را برای حمله به ایران در اختیار آمریکا قرار میدهد!
گفتم: با این حساب دولت انگلیس هم یک کشور متخاصم تلقی میشود و باید به فهرست اهداف مشروع ایران برای حمله نظامی و مصادره کشتیهای تجاری اضافه شود.
گفت: دیروز مردم انگلیس در شهرهای این کشور و از جمله لندن دست به تظاهرات زده و به این تصمیم دولتشان اعتراض کردهاند. چند نماینده مجلس انگلیس و رسانههای این کشور نیز تصمیم دولت انگلیس را احمقانه دانسته و گفته و نوشتهاند که انگلستان توان مقابله با ایران را ندارد.
گفتم: کاش دولت احمق انگلیس به نصیحت شکسپیر توجه میکرد که گفته است «یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن و اگر نمیتوانی به اندازه توانت آرزو کن». یعنی وقتی توان انجام کاری را نداری غلط میکنی که غلط زیادی میکنی(!).