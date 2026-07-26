کیهان و خوانندگان
* کلیدیترین سفارشِ قائد شهید در بیاناتِ آخر ایشان و یکی از تاکیداتِ مکرّر و موکّدِ امامِ عزیز انقلاب در پیامهای معظمله، اتحاد مقدس است. ضرورت دارد همه در این شرایط خطیر با سرِ دست گرفتنِ آرمانها و اصول انقلاب، اختلافات حزبی و جناحی را کنار بگذاریم و دشمنان را ناامید سازیم.
باقرینیارکی
* در این جنگ، کشورهای حاشیه خلیجفارس به بهای گزاف دریافتند که خاک حاکمیتی آنها به صحنهای برای عملیات نظامیای تبدیل شده که هرگز درباره آن با آنها مشورت نشده است.برای مسئولان یک کشور تحقیری بالاتر از این وجود ندارد که حاکمیتی بر سرزمین خودشان نداشته باشند.
آزادخانی
* دستگیری ۲۰ عنصر شبکه تروریستی موساد که با نقشههای شومِ «جنگ شهری» و طرح ترور ۳۵ تن از مقامات کشوری و لشکری، امنیت کشور را هدف گرفته بودند، جای تقدیر و تشکر دارد. توطئهای بود که پیش از اجرا، در نطفه خفه شد. از سربازان گمنام امام زمان(عج) به خاطر نشان دادن این ضرب شصت به دشمن خداقوت و دست مریزاد عرض میکنیم.
بختی
* سپاه اعلام کرده اگر تجاوزات ادامه یابد، آماده عملیات پشیمانکنندهای میشویم که اعلام عزای عمومی در آمریکا را بهدنبال خواهد داشت. این یعنی داریم به لحظات استقبال از تابوتها در فرودگاههای آمریکا، نیمه برافراشته کردن پرچم این کشور در سراسر جهان، دفن مخفیانه افراد مجهولالهویه ارتش و... میرسیم. به قول فرماندهان میدان، بچرخ تا بچرخیم.
زهرهوند
*ما وارد یک جنگ تمامعیار با آمریکای خبیث شدهایم و بخشی از آن، جنگ روانی و شناختی است. درحالیکه همه ملت و مسئولان با امپریالیسم آمریکا پنجه در پنجه انداختهاند، عدهای دنبال امپریالیسم در داخل میگردند و بدون منطق سیاسی و سیاست منطقی، آدرس غلط میدهند.
مجدینسب
*وقتی که امام جامعه برای چندمین بار بر وحدت و انسجام جامعه تأکید میکنند؛ چطور یک عدهای به خود اجازه میدهند مسئولان متعهد و مورد اعتماد مردم و رهبری را با گلولههای اطلاعاتی دشمن با ژست انقلابیگری، مورد هدف قرار دهند و اعتماد جامعه را از آنها سلب کنند؟!
روحی
* آمریکا باید این واقعیت را بپذیرد که دوران تحمیل اراده یکجانبه در منطقه غرب آسیا به پایان رسیده است. امنیت این منطقه، دیگر فقط با برتری نظامی تعریف نمیشود، بلکه حاصل موازنهای جدید از قدرت، بازدارندگی، اراده سیاسی و بر محور ظرفیت مقاومت است.
عبدالمحمدی
* تاریخ نشان داده که دشمنان این سرزمین، چه با نام بریتانیای صغیر و چه با نام آمریکای حقیر، همواره با سدی برخورد کردهاند که از جنس غیرت و ایمان است. امروز که دوباره سایه تهدید بر پیشانی جنوب سنگینی میکند، این میراث تاریخی به ما یادآوری میکند که پیروزی، نه در گرو تجهیزات گرانبها، بلکه در گرو پیوستگی میان ایمان، تخصص و دلبستگی به خاک وطن است. جنوب، تنها یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه یک فرهنگ مقاومت است که هرگز شکست نمیخورد.
نیکخو
* ایران و متحدانش در مقابل تجاوزات اخیر دشمن، به مفهوم واقعی، جنگ را در منطقه گسترش داده، بخش مهمی از پایگاههای آمریکا را زیر ضرب بُرده و از حیّز انتفاع ساقط کرده، و مجدداً به مرزهای جعلی اسرائیل غاصب رسیدهاند.
سلطانی
* روزانه حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از مسیر تنگه بابالمندب عبور میکند. همچنین سالانه شاهد عبور حدود ۲۱ هزار کشتی از این گذرگاه هستیم و بخش قابل توجهی از تجارت دریایی میان آسیا و اروپا به امنیت این مسیر وابسته است. از همین رو، بابالمندب تنها یک تنگه دریایی نیست. شاخصی برای سنجش ثبات اقتصاد جهانی و توازن قدرت در غرب آسیا به شمار میرود.
امیدوار
* با جنگ آمریکا علیه ایران، کارآمدی چتر امنیتی آمریکا برای کشورهای عربی منطقه بیش از گذشته محل تردید قرار گرفته است. کشورهای عربی بیش از آنکه تحت حفاظت پایگاههای آمریکا باشند، خود از این پایگاهها محافظت میکنند. این وضعیت نشان میدهد صرف استقرار نیرو و تجهیزات خارجی در این کشورها، بهتنهائی تضمینکننده امنیت خطوط حیاتی انرژی نیست.
پرورش
* جنگی که قرار بود به گفته مقامات آمریکایی با تغییر رفتار ایران و تحمیل خواستههای غرب پایان یابد، اکنون به بحرانی پیچیده تبدیل شده که نه تنها اهداف اولیه آن برای آمریکاییها محقق نشده، بلکه هزینههای اقتصادی، امنیتی و سیاسی سنگینی را نیز بر دوش متجاوزان گذاشته است.
ساعتیان
* مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی آمریکا (CSIS) نسبت به گسترش دامنه جنگ هشدار داده و تأکید کرده است که ورود درگیریها به حوزه زیرساختهای حیاتی و تأسیسات انرژی منطقه، خطر خروج بحران از کنترل را افزایش داده است. مهم این است که ایران توانسته با افزایش هزینههای حضور آمریکا در منطقه، معادلات مورد نظر واشنگتن را با چالش روبهرو کند.
باقرآبادی
* جنگ آمریکا علیه ایران که قرار بود قدرت آمریکا را به نمایش بگذارد، اکنون بیش از هر زمان دیگری پرسشهایی جدی درباره توانایی رژیم آمریکا برای مدیریت بحرانهای بینالمللی ایجاد کرده است. در جهان عرب نیز بسیاری از تحلیلگران از افول تدریجی نفوذ آمریکا سخن میگویند.
باغستانی
* اجتماعات خیابانی مردم طی جنگ ۴۰ روزه و بعد از آن، دارای کارکردهای مختلفی از جمله جلوگیری از تکرار کودتای ۱۸ و ۱۹ دیماه سال گذشته، تقویت میدان نبرد از نظر انگیزشی و سیاسی، نمایش تابآوری اجتماعی و نشان دادن انسجام اجتماعی است.
موسوی ساغند
* نظر به اینکه آمریکا در دستیابی به اهداف استراتژیک خود شکست خورده، ادامه و از سرگیری جنگ از سوی آمریکاییها نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد. فلذا هرگونه گسترش جنگ نه تنها منجر به پیروزی آمریکا نخواهد شد، بلکه هزینه جنگ را برای واشنگتن افزایش داده و انگیزه مبارزه حقطلبانه مردم ایران را بیشتر خواهد کرد.
لیتانی
* مؤسسه کوئینسی، در گزارشی اعلام کرد رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر، هزینههای خود برای فعالیتهای دیپلماسی عمومی و بهبود وجهه بینالمللی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دلیل آن این است که طبق گزارش همین مؤسسه افکار عمومی در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به اسرائیل در سالهای اخیر تغییر کرده و منفورتر و منفیتر شده است.
امجدیان
*دغدغه اصلی جریان غربگرا عزت ایران نیست و بیشتر نگران جایگاه آمریکا هستند؛ گویی آنها خود را نگهبانان اعتبار جهانی آمریکا میدانند و وظیفه خود میبینند که نگذارند هیمنه این رژیم تروریستی درهم شکسته شود. اگر کسی باور ندارد به قاب عکس جولانی در سوریه نگاه کند. جولانی به شما میگوید حتی اگر مزدور آمریکا شوید همچنان تحریمها و موانع تجاری از سوی آمریکا وجود دارد و البته خاکتان را هم از دست خواهید داد!
جوادی