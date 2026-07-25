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کد خبر: ۳۳۴۷۸۷
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
(سلوک عارفانه)

نعمت‌هایی که می‌توانند نقمت شوند!

«مال و ثروت با نوع عکس‌العملی که انسان با داشتن مال و ثروت نشان بدهد، مشخص می‌شود که بلاست یا نعمت. مال، ثروت، سلامت، فرزندان (و همه نعمت‌ها) برای یک انسان که اینها را نعمت خدا می‌بیند و می‌داند و مغرور نمی‌شود و شکر این نعمت‌ها را به جا می‌آورد، یعنی این نعمت‌ها را آن‌چنان استفاده می‌کند که رضای الهی در آنها است، می‌شود نعمت، همین نعمت‌ها به علاوه غرور و اسراف در نعمت‌های خدا و خرج کردن در راه نامشروع یا درآوردن از راه نامشروع، نقمت‌های الهی است.» (1)
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1- آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری(ره)، ج 8، ص 310

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