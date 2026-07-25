کد خبر: ۳۳۴۷۸۵
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶
(حکایت خوبان)
استدراج، بدترین عقوبتها
در روایتی نقل شده که در زمان حضرت شعیب(ع) مردی بود کافر، فاسق و فاجر، آمد به حضرت گفت: ای شعیب! این چگونه است، اینهایی که شما اسمش را گناه گذاشتهاید، من همه این گناهان را مرتکب میشوم، معلوم میشود، خدا مرا خیلی دوست دارد برای اینکه هرگز مرا معاقبه نمیکند. شعیب(ع) در عالم وحی از خدا سؤال کرد که این بنده چنین میگوید: به او وحی رسید که به او بگو که ما مدتها است که تو را معاقبه کردهایم و تو خودت خبر نداری. همین که اساسا ما هیچ اشکالی در کار تو به وجود نمیآوریم، این بدترین عقوبتها است که نمیخواهیم تو رویت به طرف ما بیاید. (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- آشنایی با قرآن، شهید مرتضی مطهری(ره)، ج 8، ص 308