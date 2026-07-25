کد خبر: ۳۳۴۷۸۴
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶
(چراغ راه)
ادامه نعمتها و ترک عقوبت، سختترین آزمون الهی
قالالامام علی(ع): «کم من مستدرج بالاحسان الیه و مغرور بالستر علیه و مفتون بحسن القول فیه و ما ابتلی الله سبحانه احدا بمثل الاملاء له».
امام علی فرمود: چه بسیارند کسانی که به وسیله احسان الهی به آنها غافلگیر میشوند و به سبب پردهپوشی خدا بر آنها، مغرور میگردند و بر اثر تعریف و تمجید از آنان، فریب میخورند و خداوند هیچکس را به چیزی مانند مهلت دادن(و ادامه نعمتها و ترک عقوبت) نیازموده است. (1)
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1- نهجالبلاغه- حکمت 260