قال‌الامام علی(ع): «کم من مستدرج بالاحسان الیه و مغرور بالستر علیه و مفتون بحسن القول فیه و ما ابتلی الله سبحانه احدا بمثل الاملاء له».

امام علی فرمود: چه بسیارند کسانی که به وسیله احسان الهی به آنها غافلگیر می‌شوند و به سبب پرده‌پوشی خدا بر آنها، مغرور می‌گردند و بر اثر تعریف و تمجید از آنان، فریب می‌خورند و خداوند هیچ‌کس را به چیزی مانند مهلت دادن(و ادامه نعمت‌ها و ترک عقوبت) نیازموده است. (1)

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1- نهج‌البلاغه- حکمت 260