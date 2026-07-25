حمایت نمازگزاران یزدی از طرح نماینده یزد برای ثبت روز خونخواهی و انتقام از قاتلین رهبر انقلاب در تقویم رسمی کشور

یزد - خبرنگار کیهان:

همزمان با بیانات مقام معظم رهبری در جهت خونخواهی و انتقام از قاتلین رهبر شهید انقلاب‌، پیشنهادی برای الحاق سه مناسبت جدید به تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی دکتر محمد صالح جوکار نماینده یزد مطرح شد. این پیشنهاد، روزهای ۹ اسفند، ۱۵ تیر و ۱۸ تیر را به عنوان مناسبت‌های ملی و مذهبی معرفی و خواستار ثبت آن‌ها در تقویم رسمی کشور شد.

در مقدمه توجیهی این طرح، برگزار شدن آیین‌های وداع، تشییع و بزرگداشت در شهرهای مختلف ایران و عراق، از جمله تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، به عنوان رویدادهایی با اهمیت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است.

محمد صالح جوکار در مصاحبه اختصاصی با روزنامه کیهان استان یزد گفت: ثبت این مناسبت‌ها در تقویم رسمی می‌تواند در راستای حفظ حافظه تاریخی، انتقال روایت این رویدادها به نسل‌های آینده و پاسداشت آنچه از آن به عنوان میراث انقلاب اسلامی یاد می‌شود، انجام گیرد.

بر اساس متن پیشنهادی، ۹ اسفند با عنوان «سالروز شهادت رهبر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)» و به عنوان تعطیل رسمی کشور پیشنهاد شده است. همچنین ۱۵ تیر با عنوان «بزرگ‌ترین رویداد مردمی تاریخ معاصر در تشییع رهبر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)» و ۱۸ تیر با عنوان «روز خونخواهی و انتقام» برای درج در تقویم رسمی پیشنهاد شده‌اند.

همزمان با انتشار این طرح، طوماری نیز برای جلب حمایت از آن در حال انتشار است. در این بیانیه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست شده است با بررسی طرحی دو فوریتی، موضوع ثبت مناسبت‌های پیشنهادی را در دستور کار قرار دهند و پس از طی مراحل بررسی و رأی‌گیری، آن را برای ادامه فرآیند قانون‌گذاری به شورای نگهبان ارسال کنند.

متن طرح بدین شرح است:

طرح الحاق روزهای «۹ اسفند»، «۱۵ تیر» و «۱۸ تیر» به تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه توجیهی

با توجه به رخدادهای سال ۱۴۰۴ و برگزاری آیین‌های وداع، تشییع و بزرگداشت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، پیشنهاد می‌شود به منظور پاسداشت این رویدادها و ثبت آن‌ها در حافظه تاریخی کشور، روزهای مرتبط در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شود.

بر اساس این پیشنهاد، مراسم برگزار شده در شهرهای مختلف ایران و عراق، از جمله تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، از رویدادهای مهم تاریخ معاصر جهان اسلام تلقی شده و از منظر فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه ارزیابی می‌شود.

ثبت این مناسبت‌ها در تقویم رسمی می‌تواند با هدف پاسداشت مقام رهبر شهید، حفظ و انتقال میراث فرهنگی و تاریخی انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده و گرامیداشت حضور مردمی در آیین‌های مرتبط با این رویدادها صورت پذیرد.

از این‌رو، پیشنهاد می‌شود:

روز ۹ اسفند با عنوان «سالروز شهادت رهبر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت و به عنوان تعطیل رسمی کشور تعیین شود.

روز ۱۵ تیر با عنوان «‌بزرگ‌ترین رویداد مردمی تاریخ معاصر در تشییع رهبر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شود.

همچنین، با توجه به جایگاه تاریخی پیام صادرشده در ۱۸ تیر ۱۴۰۴، پیشنهاد می‌شود این روز نیز با عنوانی متناسب از جمله «روز خونخواهی»، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شود.

ماده واحده

به منظور پاسداشت مقام رهبر شهید، گرامیداشت آیین‌های وداع و تشییع و ثبت این رویدادها در تقویم رسمی کشور، مقرر می‌شود:

۱. روز ۹ اسفند هر سال با عنوان «سالروز شهادت رهبر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت و به عنوان تعطیل رسمی کشور تعیین شود.

۲. روز ۱۵ تیر هر سال با عنوان «بزرگ‌ترین رویداد مردمی تاریخ معاصر در تشییع رهبر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شود.

۳. روز ۱۸ تیر نیز با عنوان «روز خونخواهی و انتقام »، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شود.