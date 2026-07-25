آغاز عملیات اجرائی مرمت قنات «شادیخوار» سفیددشت؛ احیای شریان حیاتی کشاورزی پس از خسارت ناشی از حمله به مجتمع فولاد سفیددشت
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مسئول امور قنوات مدیریت آب، خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات اجرائی مرمت و بازسازی قنات «شادیخوار» سفیددشت شهرستان بروجن خبر داد و گفت: این قنات بر اثر ریزش ناشی از حملات جنایتکارانه آمریکا به مجتمع فولاد سفیددشت دچار تخریب جدی شده است.
وی با اشاره به اختصاص ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اولیه برای آغاز عملیات، تأکید کرد: تکمیل پروژه و بازگرداندن کامل قنات به چرخه بهرهبرداری، نیازمند تأمین حدود سه میلیارد تومان اعتبار دیگر است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاعرسانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، محسن اسدی، مسئول امور قنوات مدیریت آب، خاک و امور فنی مهندسی این سازمان، با اعلام آغاز عملیات اجرائی مرمت قنات «شادیخوار» سفیددشت اظهار کرد: قنوات به عنوان یکی از ارزشمندترین سازههای سنتی تأمین آب، نقش بسیار مهمی در پایداری کشاورزی، حفظ منابع آب زیرزمینی و استمرار فعالیتهای تولیدی در مناطق مختلف استان دارند و هرگونه آسیب به این منابع، معیشت بهرهبرداران و امنیت تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: قنات شادیخوار سفیددشت در پی ریزش زمین ناشی از حملات جنایتکارانه آمریکا به مجتمع فولاد سفیددشت، دچار خسارت و تخریب قابل توجهی شد که این موضوع موجب اختلال در انتقال آب و کاهش بهرهوری اراضی کشاورزی وابسته به این قنات شد. اسدی با بیان اینکه پس از بررسیهای فنی و بازدیدهای کارشناسی، عملیات اجرائی مرمت و بازسازی این قنات آغاز شده است، گفت: در مرحله نخست، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای عملیات اولیه، شامل آواربرداری، ایمنسازی، لایروبی و بازسازی بخشهای آسیبدیده اختصاص یافته است.
مسئول امور قنوات مدیریت آب، خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: با توجه به گستردگی خسارتهای وارد شده، اعتبار اختصاصیافته تنها پاسخگوی بخشی از عملیات اجرائی است و برای تکمیل فرآیند مرمت، بازسازی کامل مسیر قنات و بهرهبرداری مجدد از آن، تأمین حدود سه میلیارد تومان اعتبار دیگر ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: احیای این قنات علاوهبر تأمین پایدار آب مورد نیاز اراضی کشاورزی منطقه، نقش مؤثری در حفظ اشتغال بهرهبرداران، جلوگیری از افت سطح آبهای زیرزمینی و استمرار تولید محصولات کشاورزی خواهد داشت.
اسدی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت دستگاههای ذیربط و تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات مرمت و بازسازی قنات شادیخوار در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد تا کشاورزان منطقه بتوانند بار دیگر از این منبع ارزشمند آبی برای توسعه و تداوم فعالیتهای کشاورزی بهرهمند شوند.