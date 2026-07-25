وعده وزیر نفت برای پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان حق آلایندگی به خوزستان

اهواز- خبرنگار کیهان:

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی از توافق با وزیر نفت برای پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان حق آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان تا ابتدای هفته آینده خبر داد و بر لزوم تسریع در فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تعطیل شهر اهواز تأکید کرد.

مجتبی یوسفی در تشریح جزئیات جلسه اخیر خود با وزیر نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه پیرامون مطالبات قانونی استان خوزستان، اظهار داشت: در این نشست، موضوع پرداخت حق آلایندگی به استان خوزستان با جدیت پیگیری شد که خوشبختانه با قول مساعد وزیر نفت همراه بود. وی افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد تا ابتدای هفته آینده، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل حق آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان واریز شود تا گام مؤثری در جهت رفع بخشی از مشکلات این مناطق برداشته شود. عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به رویکرد حمایتی برای تقویت بنیه مالی شهرداری اهواز، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان به شهرداری اهواز اختصاص یافته است. علاوه‌بر این، در اقدامی حمایتی و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد بر تخصیص‌های قبلی، به شهرداری اهواز تزریق شد تا علاوه‌ بر تأمین حقوق و دستمزد پرسنل، موتور محرک پروژه‌های عمرانی شهر دوباره روشن شود.

یوسفی با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی و خودگردان محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: تلاش ما در مجلس و با همکاری سایر نهادها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اعتبارات نفت و دیگر منابع برای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم است. نماینده مردم اهواز در مجلس در پایان با انتقاد از وضعیت برخی پروژه‌های عمرانی در کلان‌شهر اهواز، تصریح کرد: متأسفانه روند اجرائی برخی از پروژه‌های عمرانی در شهر اهواز کند یا تعطیل شده است؛ لذا از مدیریت شهری انتظار داریم با استفاده از منابع تأمین‌شده، نسبت به فعال‌سازی هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها اقدام کرده و گره‌ای از مشکلات مردم بگشاید.