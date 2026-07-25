حمایت فولاد مبارکه از بیمارستان فوق تخصصی الزهرا(س) اصفهان
اصفهان- خبرنگار کیهان:
فولاد مبارکه اصفهان با تأمین تجهیزات تخصصی پزشکی و پشتیبانی از این مرکز درمانی، در راستای تقویت زیرساختهای سلامت استان گامهای بزرگی برداشته است.
حمایت فولاد مبارکه از بیمارستان فوق تخصصی الزهرا(س) اصفهان با تأمین تجهیزات تخصصی پزشکی و پشتیبانی از این مرکز درمانی، در راستای تقویت زیرساختهای سلامت استان ادامه یافته است.
مینو موحدی، رئیس بیمارستان فوق تخصصی الزهرا(س) اصفهان، با اشاره به همکاریهای مستمر فولاد مبارکه با این بیمارستان گفت: در دوران همهگیری کرونا، فولاد مبارکه با تأمین اکسیژن مایع مورد نیاز بیمارستان، نقش مؤثری در پشتیبانی از نظام سلامت، نجات جان انسانها و پاسخگویی به نیازهای درمانی بیماران ایفا کرد.
وی افزود: همکاری فولاد مبارکه با بیمارستان الزهرا(س) به دوران کرونا محدود نشد و این حمایتها و تأمین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان پس از پایان همهگیری نیز ادامه یافت؛ بهگونهای که امسال نیز ۱۹ تن اکسیژن از سوی فولاد مبارکه به بیمارستان الزهرا(س) اهدا شد.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی الزهرا(س) اصفهان ادامه داد: فولاد مبارکه در سالهای اخیر با هدف تقویت زیرساختهای درمانی و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی، در تأمین و خرید تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان نیز مشارکت داشته است.
موحدی گفت: دو دستگاه اکوکاردیوگرافی و دو دستگاه سونوگرافی از جمله تجهیزات پزشکی تأمینشده با حمایت فولاد مبارکه برای بیمارستان الزهرا(س) است که نقش مهمی در افزایش ظرفیتهای تشخیصی و ارائه خدمات درمانی به بیماران دارد.
وی با اشاره به تأمین دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی با حمایت فولاد مبارکه اظهار کرد: این اقدام با هدف فراهم کردن امکان بهرهمندی بیماران از خدمات تخصصی با تعرفههای دولتی انجام شده است.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی الزهرا(س) اصفهان خاطرنشان کرد: تجهیز مراکز درمانی به امکانات و فناوریهای پیشرفته، علاوهبر افزایش توان تشخیصی و درمانی، میتواند دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی را بهبود بخشد و از تحمیل هزینههای اضافی به بیماران و نظام سلامت جلوگیری کند.
لازم به ذکر است، مسئولیتهای اجتماعی گروه فولاد مبارکه در سه محور بنیادین بازتعریف شده است: سلامت، محرومیتزدایی و توسعه فرهنگی- اجتماعی با تمرکز بر انس با قرآن. در این چارچوب، حمایت از نظام سلامت و کمک به توسعه و تجهیز مراکز درمانی، بهعنوان یکی از محورهای اصلی فعالیتهای اجتماعی گروه، با هدف ایجاد اثری ماندگار و پاسخگو به نیازهای واقعی جامعه دنبال میشود.
تجربه همکاری فولاد مبارکه با بیمارستان الزهرا(س) اصفهان را میتوان نمونهای از پیوند ظرفیتهای بخش صنعت با نیازهای نظام سلامت دانست؛ پیوندی که از پشتیبانی در شرایط بحرانی مانند همهگیری کرونا آغاز شده و با تأمین تجهیزات تخصصی و حمایت از توسعه زیرساختهای درمانی، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات سلامت مردم استان ادامه یافته است.