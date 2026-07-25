اصفهان میزبان آیین بزرگداشت سلمان فارسی بود
اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی شهردار اصفهان و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری آیین بزرگداشت سلمان فارسی همزمان با روز ملی این شخصیت برجسته تاریخ اسلام خبر داد و گفت: این آیین روز پنجشنبه اول مردادماه، در تالار سبز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری آیین بزرگداشت سلمان فارسی همزمان با روز ملی این شخصیت برجسته تاریخ اسلام خبر داد و گفت: این آیین روز پنجشنبه اول مردادماه، در تالار سبز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.
کمال حیدری با اشاره به جایگاه ممتاز سلمان فارسی در تاریخ اسلام و فرهنگ ایرانی اظهار کرد: سلمان فارسی تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه نماد خرد، حقیقتجویی، وفاداری و پیوند عمیق فرهنگ ایرانی با معارف ناب اسلامی است و بزرگداشت این چهره ماندگار، فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی، فرهنگی و تمدنی او به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان زادگاه سلمان فارسی مسئولیت ویژهای در معرفی این شخصیت جهانی بر عهده دارد، افزود: این آیین با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران، مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار و بستری برای گفتوگو درباره ظرفیتهای علمی، فرهنگی و تمدنی سلمان فارسی بود.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: برگزاری این مراسم در امتداد رویکردی است که سال گذشته با برگزاری کنگره ملی سلمان فارسی آغاز شد و خوشبختانه با استقبال گسترده جامعه علمی و فرهنگی کشور همراه بود. امروز نیز تلاش داریم این حرکت از قالب یک رویداد مقطعی خارج شده و به یک جریان ماندگار فرهنگی و علمی در کشور تبدیل شود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با تأکید بر ضرورت معرفی مفاخر اصفهان به نسل جوان گفت: شخصیتهایی همچون سلمان فارسی از مهمترین سرمایههای هویتی و فرهنگی ایران اسلامی هستند و معرفی صحیح آنان میتواند در تقویت هویت ملی، دینی و تمدنی نسل امروز نقشآفرین باشد.
حیدری خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان در کنار دانشگاهها، مراکز علمی و دستگاههای فرهنگی، حمایت از برنامههای پژوهشی و فرهنگی مرتبط با مفاخر اصفهان را با جدیت دنبال میکند و بزرگداشت سلمان فارسی نیز در همین چارچوب برگزار شد.