تزریق خون تازه به بدنه فرهنگی استان نشان از رویکردی نوین برای چابکی و خلاقیت است

شیراز- خبرنگار کیهان:

در نشستی راهبردی که با حضور معاونان و مدیران و رؤسای حوزه فرهنگ برگزار شد، مدیر فرهنگی استان با اشاره به اینکه، در راستای صدور احکام جدید و بازآرایی ساختار مدیریتی، وارد مرحله‌ای نوین از تحول شده‌ایم، گفت: این دگرگونی با هدف تقویت تعاملات، چابک‌سازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوگرایانه صورت گرفته تا نویدبخش دورانی متفاوت در عرصه‌های هنری، رسانه‌ای و فرهنگی استان باشیم.

مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس، ضمن قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله کارکنان و تأکید بر دستاوردهای ارزشمند دوران گذشته به‌ویژه برنامه‌های موفق در جنگ رمضان بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سوی مدیریت خلاق تأکید کرد و افزود: این تغییرات را نه یک جابه‌جایی ساده، بلکه حرکتی رو به جلو برای پاسخگویی بهتر به نیازهای فرهنگی جامعه می‌دانیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان در سخنان خود با نگاهی تحلیلی به ضرورت بازسازی ساختار سازمانی، اظهار داشت: هدف از این دگرگونی، ایجاد پویایی و افزایش سرعت عمل در پاسخگویی به رویدادهای فرهنگی است. چرا که همواره بر این باوریم که مسئولیت‌ها باید به کسانی سپرده شود که از درون این نهاد و با درک عمیق از فضای فرهنگی استان فارس شکل گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: به دنبال کسانی هستیم که با سابقه درخشان خود، مسیر رشد و تعالی را برای همکارانشان هموار کنند. در همین راستا، تاکید بر حضور توانمند بانوان در سطوح مدیریتی و معاونت‌ها، بخشی از این استراتژی برای ایجاد توازن و استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرائی آنان است؛ همان رویکردی که در سطح وزارتخانه نیز با دقت و هوشمندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به روحیه‌ تیم مدیریتی مجموعه خود، افزود: اگرچه از دوری برخی همراهان در جایگاه‌های پیشین ناراحت شده‌ام، اما از ورود نیروهای جوان، پرانرژی و متخصص به میدان بسیار خرسندم و اطمینان دارم که تجربیات پیشکسوتان در کنار خلاقیت نسل نو، معجزه‌ای در عرصه فرهنگ و هنر استان رقم خواهد زد و این‌جا هستیم تا در کنار هم، با هم‌افزایی، فراتر از انتظار ظاهر شویم.

رنجبر اعلام داشت: بر اساس احکام صادره، تغییرات زیر در ساختار اداره کل فرهنگ و ارشاد استان فارس اعمال گردید و در حوزه مدیریت اجرائی؛ بهروز مرامی به عنوان مشاور اجرائی مدیرکل با حفظ مسئولیت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و مهرداد جمشیدنژاد به عنوان مسئول حوزه مدیریت و رئیس دفتر مدیرکل منصوب شدند. در حوزه رسانه و تبلیغات نیز سیدشهاب میرباقری، به عنوان مشاور امور رسانه‌ای مدیرکل منصوب گردید. وی ادامه داد: همچنین احمد جعفری در جایگاه‌ جدید، رئیس گروه امور رسانه و تبلیغات، به همکاری ادامه خواهد داد و در حوزه سینما و سمعی‌بصری؛ محمدباقر خدادوست به ریاست گروه امور سینمایی و سمعی‌بصری منصوب شد. در این مراسم، از خدمات ارزشمند روح‌الله رنجبری که سال‌ها این مسئولیت را با تعهد بر عهده داشت، تکریم به‌عمل آمد.

در توصیف این رویداد فرهنگی و هنری، مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: این تحول ساختاری، تنها یک تغییر اداری نیست؛ بلکه قطعاً تپشی دوباره در قلب فرهنگ استان فارس خواهد بود. به‌ویژه با ورود نیروهای متخصص و جوان و در عین حال حفظ میراث تجربه‌گران، انتظار می‌رود شاهد شکوفایی پروژه‌های هنری بی‌سابقه، تولیدات رسانه‌ای اثرگذار و برگزاری اتفاقات مثبتی باشیم که نام فارس را در صدر پیمایش‌های فرهنگی کشور قرار دهد.

وی در پایان بیان کرد: این دگرگونی، نویدبخش روزهایی است که در آن، هنر با چابکی بیشتر و رسانه با هوشمندی بالاتر، در خدمت شادی، آگاهی و تعالی جامعه خواهد بود و بدین‌ترتیب؛ فارس، آماده است تا با روحیه‌ای تازه، داستان‌های زیباتر خود را روایت کند.