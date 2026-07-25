کد خبر: ۳۳۴۷۷۵
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶
برگزاری سومین نشست شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
اعضای شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری در چهارشنبه پایانی تیر ۱۴۰۵ با دستور ارائه اقدامات فرهنگی شورای فرهنگ عمومی شهرستان سامان، طرح مسائل و معضلات فضای مجازی و لزوم ارتقای سواد رسانهای و همچنین بررسی روند تعیین اولویتهای فرهنگی اعلام شده توسط دستگاههای عضو شورا، تشکیل جلسه دادند.
ضرورت تنظیم فعالیتها و برنامههای کمیتههای ذیل شورای فرهنگ عمومی بر مبنای سند مهندسی فرهنگی استان، پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای مصوب در سند مهندسی فرهنگی، چگونگی تغییر در رویکردها، طرح مسائل و تصمیمگیریهای شورا بر مبنای کلیت فرهنگی استان و تعیین تکلیف طرحهای به اجرا نرسیده شورا از جمله مباحث مطرحشده در این نشست به شمار میرود.