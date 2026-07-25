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مردم بحرین همزمان با «روز اسیر بحرینی»، با برگزاری تظاهرات و نصب اعلامیه‌هایی در مکان‌های پرتردد شهرها، با صدها بحرینی که فقط به دلیل پایبندی به عقاید خود و مخالفت با حضور نظامیان آمریکایی در این کشور، در زندان‌های آل‌خلیفه هستند، اعلام همبستگی کردند.

بحرین تا نیمه دوم قرن بیستم، به طور رسمی؛ بخشی از قلمرو تاریخی ایران به‌شمار می‌رفت و در دوره‌های مختلف، از صفویه تا قاجار، تحت حاکمیت یا ادعای رسمی حاکمیت ایران قرار داشت. با این حال، در سایه نفوذ روزافزون انگلیس در خلیج‌فارس و خیانت رژیم منحوس پهلوی، این جزیره به تدریج از ایران جدا شد و سرانجام در سال ۱۳۵۰، پس از روندی که با دخالت مستقیم لندن انجام گرفت، این جزیره ایرانی بحرین را رسماً از ایران جدا کردند، رخدادی که بسیاری از مورخان و تحلیلگران ایرانی آن را یکی از تلخ‌ترین نقاط تاریخ معاصر ایران و دوره پهلوی در خلیج‌فارس می‌دانند. اما جدایی بحرین از ایران آغاز دوره‌ای تازه از حاکمیت خاندان آل‌خلیفه انجامید، خاندانی که با وجود آن‌که اقلیتِ سنی‌مذهبِ حاکم را تشکیل می‌دهد، دهه‌هاست بر اکثریت شیعه این کشور حکومت می‌کند و ساختار سیاسی را بر پایه انحصار قدرت، محدودیت مشارکت مردمی و اتکای گسترده به حمایت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا و انگلیس، بنا نهاده است.

در طول بیش از پنج دهه گذشته، بحرین بارها صحنه اعتراض‌های مردمی علیه تبعیض‌های سیاسی، مذهبی و اقتصادی بوده است. اوج این اعتراض‌ها در جریان خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ رقم خورد، زمانی که هزاران شهروند بحرینی با مطالبه اصلاحات سیاسی، عدالت و مشارکت برابر به خیابان‌ها آمدند، اما این اعتراض‌ها با دخالت نیروهای نظامی عربستان و امارات و سرکوب گسترده رژیم آل‌خلیفه پایان یافت. از آن زمان تاکنون، ده‌ها حزب و جمعیت سیاسی منحل شده، صدها نفر از علما، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر بازداشت یا به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند، تابعیت صدها شهروند سلب شده و گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی از اعمال شکنجه، محدودیت آزادی‌های مذهبی، تبعیض ساختاری علیه اکثریت شیعه و نقض مستمر حقوق بشر در این کشور حکایت دارد، روندی که موجب شده بحرین همچنان یکی از بسته‌ترین فضاهای سیاسی جهان عرب به‌شمار رود که البته هیچ اعتراضی را بین مدعیان حقوق بشر در غرب برنمی‌انگیزد!

روز اسیر و اعتراضات مردمی در بحرین

همزمان با «روز اسیر بحرینی»، مردم بحرین، شامگاه جمعه، با وجود اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی از سوی رژیم آل‌خلیفه، در مناطق مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری راهپیمایی و نصب اعلامیه‌هایی در مکان‌های پرتردد، «روز اسیر بحرینی» و «جمعه حمایت از علما» را گرامی داشتند و همبستگی خود را با زندانیان سیاسی اعلام کردند. در همین ارتباط، ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: «ما در روز اسیر بحرینی به احترام هر زندانی ثابت‌قدم که به‌دلیل ابراز عقیده، دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم، در سیاه‌چال‌های بی‌عدالتی رژیم آل‌خلیفه قرار گرفته است، برمی‌خیزیم.» این ائتلاف افزود: «در روز اسیر بحرینی، به احترام همه زندانیانی که از آغاز خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ تاکنون و نیز در جریان موج‌های اخیر بازداشت، تنها به دلیل پایبندی به عقایدشان و همبستگی با جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند، می‌ایستیم.»

در ادامه این بیانیه آمده است که رنج زندانیان بحرینی، از رهبران برجسته و علمای دینی گرفته تا شهروندانی که تنها به جرم بیان عقیده از آزادی محروم شده‌اند، لکه ننگی بر پیشانی حمد بن‌عیسی آل‌خلیفه و نشانه‌ای از فروپاشی مشروعیت حکومت اوست. ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه نیز از سال‌ها پیش، ۲۴ جولای را به عنوان «روز اسیر بحرینی» نام‌گذاری کرده است تا یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی این کشور زنده نگه داشته شود. رژیم آل‌خلیفه طی بیش از یک دهه گذشته هزاران شهروند بحرینی را به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی، مذهبی و مدنی بازداشت کرده است؛ به‌گونه‌ای که بحرین با حدود ۱۵هزار زندانی سیاسی، در سال‌های اخیر به یکی از کشورهای عربی با بالاترین شمار زندانیان سیاسی تبدیل شده است. این روند در سال‌های اخیر نیز ادامه یافته و شمار زیادی از جوانان، علما و فعالان مذهبی به‌دلیل ابراز عقاید خود روانه زندان شده‌اند. در همین ارتباط، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمرتضی السندی، رئیس جریان الوفاء الاسلامی بحرین، اواخر خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که حدود ۵۶۰ نفر از مردم بحرین تنها به دلیل ابراز همدردی با ایران و تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی بازداشت شده‌اند. وی همچنین از بازداشت حدود ۵۸ نفر از علما، استادان حوزه‌های علمیه، مدیران مراکز دینی و خطیبان مذهبی به اتهام ترویج اندیشه ولایت فقیه و جمع‌آوری وجوهات شرعی خبر داد و افزود که برخی از آنان با احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی‌مدت و حتی حبس ابد روبه‌رو شده‌اند. السندی همچنین اعلام کرد رژیم آل‌خلیفه تابعیت ۶۹ نفر، از جمله زنان، روحانیان و مداحان را به دلیل حمایت از ایران در جریان جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی سلب و آنان را از بحرین اخراج کرده است؛ اقدامی که به گفته ناظران، بیانگر تشدید سرکوب مخالفان و محدودیت فزاینده آزادی‌های سیاسی و مذهبی در این کشور است.