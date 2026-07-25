رئیسجمهور کامرون گُم شد!
رئیسجمهور کامرون بیش از شش هفته است که از یک سفر شخصی به اروپا بازنگشته و این غیبت طولانیمدت به برخی شایعات و بحثهای سیاسی در این کشور دامن زده است!
پل بیا، رئیسجمهوری ۹۳ساله کامرون، از ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد) به همراه همسرش کشور را ترک کرده است. دفتر ریاستجمهوری آن زمان این سفر را یک اقامت کوتاه شخصی در اروپا توصیف کرد اما اکنون با گذشت بیش از ۴۰ روز، هنوز هیچ تاریخ رسمی برای بازگشت او اعلام نشده است. این غیبت غیرمعمول و طولانیمدت، بخشی از مخالفان دولت را بر آن داشته است تا با درخواست از شورای قانون اساسی، بررسی کنند که آیا با خلأ مقام ریاستجمهوری مواجه هستند یا خیر. با این حال، حزب حاکم، اتحاد دموکراتیک مردم کامرون، این ادعا را رد و تأکید کرده است که رئیسجمهوری کشور همچنان به انجام وظایف خود ادامه میدهد. این وضعیت هم در میان طبقه سیاسی و هم در افکار عمومی بحثهای زیادی را مطرح کرده است.
آنطور که ایرنا نوشته است، در حالی که هفتههاست شایعاتی درباره وضعیت سلامتی رئیسجمهوری در جریان است، مقامات بهجز چندین پیام دیپلماتیک از سوی دفتر ریاستجمهوری، هیچ اطلاعات رسمی درباره محل اقامت او منتشر نکردهاند. با توجه به این غیبت طولانیمدت، ژان-میشل نینچو، نماینده اپوزیسیون، از شورای قانون اساسی خواست تا وقوع احتمال خلأ در مقام ریاستجمهوری را احراز کند. این اقدام در پی بحثهای رو به رشد درباره مقررات قانون اساسی در صورت غیبت طولانیمدت رئیس کشور صورت میگیرد. همچنین اتحاد دموکراتیک کامرون (UDC) نیز در اینباره اظهارنظر و اعلام کرد که نمیخواهد درباره وضعیت شخصی رئیسجمهوری گمانهزنی کند، اما همزمان تأکید کرد که تداوم عملکرد دولت و انجام واقعی وظایف ریاستجمهوری توسط نهادهای مربوطه باید تضمین
شود.
پل بیا کهنسالترین رهبر سیاسی در آفریقا و جهان است که به مدت ۴۴ سال از ۱۹۸۲ میلادی تاکنون در مقام ریاستجمهوری کامرون بوده و این کشور هماکنون با مشکلات اقتصادی و ناامنی و تنشهای جداییطلبانه در مناطق انگلیسیزبان غرب کشور روبهرو است. بیا سال ۲۰۲۵ با پیروزی در انتخابات، هشتمین دوره ریاستجمهوری را شروع کرد و براساس گزارشها، چنانچه حادثه خاصی روی ندهد تا آستانه یکصد سالگی در این مقام خواهد بود!