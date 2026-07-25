روسیه، اوکراین را به آتش کشید
روسیه در واکنش به حملات اوکراین(بخوانید ناتو)، تأسیسات نظامی و زیرساختهای انرژی این کشور را هدف حملات بسیار گسترده قرار داد.
نبرد موشکی و پهپادی اوکراین (ناتو) و روسیه مدتی است به لطف حمایتهای نامحدود ناتو از کییف تشدید شده است. گزارشها حاکی است اوکراینیها با حمایت مستقیم ناتو و طی روزهای اخیر، جنگ را از زیرساختهای انرژی به زیرساختهای لجستیک روسیه کشیدهاند. در همین ارتباط وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور فقط در روز جمعه، 8 بمب هدایتشونده هوایی و یکهزار و ۶۰ پهپاد دشمن را منهدم کرده است. تارنمای خبری «کییف ایندیپندنت» نیز در ارتباط با حملات اخیر اوکراین نوشت که حملات گسترده این کشور به انبارهای تجاری و زیرساختهای انرژی روسیه وارد ششمین شب متوالی شده است و اینبار تأسیسات استانهای «بلگورود» و «روستوف» هدف حمله قرار گرفتند.
در مقابل، تأسیسات نظامی و زیرساختهای انرژی اوکراین نیز دیروز هدف حملات بسیار گسترده روسیه قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه در همین زمینه اعلام کرد: در مناطق چرنیهیو و خارکیف، جایگاههای سوخت مورد استفاده برای پشتیبانی از خودروهای نظامی اوکراینی مورد هدف قرار گرفتند. براساس این گزارش در منطقه سومی نیز یک تأسیسات ذخیرهسازی پهپادهای تهاجمی بردبلند منهدم شد. در زاپروژیا، پهپادهای گران-۲ نیز مجموعهای از حملات را به مرکز خرید «بولشوی بازار» و تأسیسات انبار مجاور آن انجام دادند. مقامات اوکراینی نیز گفتند که در حملات روسیه به پایتخت این کشور ۱۰ نفر کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی، دلقکی که رئیسجمهور شده نیز گفت که در حمله روسیه به یک نمایشگاه دفاعی در کییف حدود ۱۰۰ نفر، زخمی شدهاند. به گفته مقامات اوکراینی، پنج نفر هم در شهر شرقی اسلوویانسک در حملات روسیه کشته شدهاند. حملات وسیع روسیه به اوکراین ساعاتی پس از حمله کییف به کارخانهای در شهر «کیروف» و انبارهایی در شمالغربی روسیه رخ داد.
گزارش مهم اویل پرایس
گزارش وبسایت خبری- تحلیلی «اویل پرایس» هم حاکی است اوکراین دامنه حملات پهپادی خود را از پالایشگاهها و تأسیسات ذخیرهسازی فراتر برده و زیرساختهای صادراتی و کشتیهای تجاری در دریای سیاه و دریای آزوف را نیز هدف قرار داده است. در مقابل، روسیه به کشتیهایی که در منطقه اقتصادی دریای سیاه فعالیت میکنند، هشدار داده که بهدلیل تهدید پهپادهای هوایی و دریایی، دیگر نمیتوان این منطقه را برای کشتیرانی امن تلقی کرد. براساس این گزارش، بزرگترین پایانه صادرات نفت روسیه در دریای سیاه، تنها چند روز پس از آنکه حملات پهپادی پایانه مجاور «کنسرسیوم خط لوله کاسپین» (CPC) را از کار انداخت، عملاً از مدار خارج شده است؛ رخدادی که یکی دیگر از شریانهای اصلی انتقال نفت به بازار جهانی را با اختلال روبهرو کرده است. براساس این گزارش، بازار جهانی نفت بهتدریج در حال از دست دادن ظرفیت خود برای جبران اختلالهای عرضه
است.
ادعای یک دلقک!
اما خبر دیگر اینکه رئیسجمهور اوکراین مدعی شده است که نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و شناورهای مورد استفاده برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران را در دریای خزر هدف قرار دادهاند! زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس با ذوقزدگی تمام نوشت: «در حملات دوربرد خود در دریای خزر به نتایج بسیار مهمی دست یافتیم؛ از جمله (هدف قرار دادن) شناورهایی که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار میگرفتند». ادعای زلنسکی درباره هدف قرار دادن محمولههای نظامی ارسالی ایران به روسیه در حالی است که ایران خود درگیر جنگ است و کشوری که درگیر جنگ است به نظر نمیرسد تولیدات نظامی خود را به سایر کشورها ارسال کند. به گفته کارشناسان احتمالاً زلنسکی با این ادعا و خودشیرینی سعی در جلب توجه ترامپ به جنگ اوکراین دارد. یا شاید با دستور ناتو چنین موضعی گرفته تا شاید، بخشی از توان نظامی ایران از تنگه هرمز منتقل شود!
هشدار آمریکا به اوکراین
خبر دیگر اینکه روزنامه والاستریتژورنال گزارش داد که دولت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، به اوکراین درباره حمله به کشتیها و زیرساختهای نفتی متعلق به کشورهای ثالث در دریای سیاه هشدار داده است. والاستریتژورنال نوشت که دولت آمریکا کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) را مسیر حیاتی انتقال منابع انرژی قزاقستان به بازارهای اروپا میداند؛ مسیری که بهعنوان جایگزینی برای منابع انرژی روسیه عمل میکند. «مایک ویرث» مدیرعامل شرکت شورون در جریان مذاکرات با مقامهای کاخسفید، نگرانی خود را درباره خسارات جانبی ناشی از حملات اوکراین مطرح کرده است. براساس این گزارش شرکت آمریکایی شورون مالک ۱۵درصد از سهام کنسرسیوم خط لوله خزر است و در حفاظت از زیرساختهای این کنسرسیوم منافع مستقیم دارد. در ماه ژوئیه(تیر)، مجموعهای از حملات پهپادی، نفتکشهای مستقر در نزدیکی پایانه دریایی کنسرسیوم خط لوله خزر را هدف قرار داد. وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرده است که آستانه احتمال درخواست غرامت بابت خسارتهای واردشده را منتفی نمیداند. حدود ۸۰درصد از صادرات نفت قزاقستان از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر انجام میشود.