سرویس خارجی-

در پاسخ به حملات متجاوزانه آل‌سعود به یمن، نیروهای مسلح یمنی با حمله به ینبع، جیزان و زیرساخت‌های نفتی آرامکو پاسخ سختی به سعودی‌ها دادند! حملاتی که می‌توانند به انفجار قیمت جهانی نفت بینجامد.

در میانه سال ۲۰۱۵، ائتلاف نظامی به رهبری رژیم سعودی با ادعای بازگرداندن دولت فراری و وابسته «عبدربه منصور هادی»، با تشکیل یک ائتلاف مثلاً بین‌المللی جنگ هوایی و دریایی گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرد، جنگی که با هزاران حمله هوایی، محاصره کامل بنادر و فرودگاه‌ها، و حمایت از نیروهای زمینی همراه شد و قرار بود ظرف چند هفته مقاومت را درهم بشکند! اما آن‌چه در عمل رخ داد، برخورد این ماشین جنگی پیشرفته با سنگ سخت اراده مردمی بود: نیروهای انصارالله و کمیته‌های مردمی نه‌تنها کنترل صنعا و بخش بزرگی از شمال را حفظ کردند، بلکه با موشک‌های بالستیک، پهپادها و عملیات دریایی، عمق خاک عربستان و امارات- و در برهه‌ای حتی ناوهای آمریکایی-را هدف قرار دادند و معادله جنگ را از «حمله یکطرفه» به «مقاومت جانانه» تغییر دادند. پس از هفت سال جنگ، ائتلاف سعودی ناچار به پذیرش آتش‌بس ۲۰۲۲ شد، آتش‌بسی که نشان داد قدرت نظامی برتر، در برابر ملتی که برای استقلال و کرامت خود می‌جنگد، به بن‌بست رسیده است.

ماجرا از کجا شروع شد؟

حالا دوباره جنگی بین این دو شعله‌ور شده است که این پرسش را پیش می‌کشد: «آیا آل‌‌سعود هنوز هم درسی را که باید می‌گرفت، نگرفته است؟» درگیری‌های جمعه و شنبه ۲۴ و ۲۵ ژوئیه (2 و 3 مرداد)، پس از سال‌ها آرامش نسبی، بار دیگر نشان داد که مقاومت یمن حاضر نیست در برابر محاصره و تجاوز سکوت کند. یمنی‌ها که از مدت‌ها پیش با محاصره ظالمانه بنادر و فرودگاه‌های مناطق تحت کنترل خود روبه‌رو بودند، در ۲۰ ژوئیه (29 تیر) محاصره دریایی متقابل علیه کشتی‌های سعودی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب اعلام کردند. البته چطور شد که این محاصره آغاز شد؟ هواپیمای ایرانی که برای شکستن محاصره هوایی یازده‌ساله پرواز کرده بود، در میانه ژوئیه ۲۰۲۶ به فرودگاه صنعا نزدیک شد، اما رژیم آل‌سعود با بمباران باند فرودگاه، تلاش کرد این نماد مقاومت در برابر محاصره را نابود کند، اما این کار جواب نداد و هواپیما در الحدیده به زمین نشست. نیروهای مسلح یمن بلافاصله پاسخ دادند و فرودگاه ابها در جنوب عربستان را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند تا نشان دهند هر تجاوزی بی‌پاسخ نمی‌ماند. چند روز بعد، یمن با اعلام محاصره دریایی علیه کشتی‌های سعودی در باب‌المندب، فروش نفت ریاض را هدف گرفت و با حمله به نفتکش‌های متخلف، معادله «محاصره در برابر محاصره» را عملی کرد. اکنون مقاومت یمن به دنبال تعرض هوایی سعودی‌ها به الحدیده گام را فراتر نهاده و با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و نظامی عربستان- از جمله تأسیسات آرامکو در جیزان و مواضع راهبردی- نه‌تنها انتقام بمباران‌ها را می‌گیرد، بلکه با ایجاد فشار مستقیم بر شریان حیاتی اقتصاد سعودی(که بخش اعظم نفت موردنیاز دنیا را تأمین می‌کند)، زمینه را برای اوج‌گیری تاریخی قیمت نفت و تحمیل هزینه‌های سنگین به متجاوز فراهم کرده است.

این‌گونه درهای جهنم به روی سعودی گشوده شد

چند روز بعد، نیروهای مسلح یمن با موشک و پهپاد دو نفتکش سعودی را که محاصره را نقض کرده بودند، هدف قرار دادند و یکی از آنها را دچار آتش‌سوزی کردند. عربستان که تاب تحمل این پاسخ قاطع را نداشت، جمعه‌شب با جنگنده‌های خود مواضع نظامی و زیرساخت‌های حیاتی در استان حدیده و جزیره کمران را بمباران کرد، حملاتی که پایگاه‌های دریایی، اردوگاه‌های نظامی و تأسیسات مخابراتی را هدف گرفت و دست‌کم دو غیرنظامی را زخمی کرد. این تجاوز آشکار، مرحله جدیدی از تقابل را گشود و مقاومت یمن آن را آغاز «تشدید در برابر تشدید» نامید.

بامداد شنبه، نیروهای مسلح یمن بدون تأخیر پاسخ دادند. موشک‌های یمنی شهر جیزان در جنوب عربستان را هدف گرفتند و آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در منطقه صنعتی آن ایجاد کردند. تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان نیز در این حمله آسیب دید و ستون‌های دود از آن برخاست. همزمان موشک‌هایی به سمت پالایشگاه‌های ینبع شلیک شد که بخشی از آنها به ادعای آل‌سعود توسط پدافند عربستان رهگیری شد، اما هشدارهای دفاع مدنی در جیزان و ینبع نشان از جدی بودن تهدید داشت. این عملیات دقیق و حساب‌شده، نه‌تنها انتقام بمباران حدیده بود، بلکه پیام روشنی به ریاض فرستاد که هر تجاوزی بی‌پاسخ نخواهد ماند و معادله «چشم در برابر چشم» اکنون با قدرت بیشتری اجرا می‌شود. همچنین خبرهایی از این‌که «پایگاه هوایی خمیس مشیط عربستان هدف قرار گرفت» نیز در خبرگزاری‌ها منتشر شد. در ادامه همان روز، ائتلاف سعودی بار دیگر دست به تجاوز زد و مواضع مقاومت را در استان‌های مأرب و الجوف هدف قرار داد. غارات هوایی سکوهای پرتاب موشک، پایگاه‌های کاتیوشا و انبارهای سلاح در مدیریات الجوبهًْ، الصفراء و مجزر را هدف گرفت و ادعا شد شماری از رزمندگان و کارشناسان موشکی به شهادت رسیده‌اند. این حملات پراکنده اما ادامه‌دار، باز هم یادآور بن‌بست پیشین است که عربستان را در جنگ پیشین و در برابر اراده شکست‌ناپذیر مقاومت یمن گرفتار کرده بود، مقاومتی که با وجود محاصره طولانی‌مدت و فشارهای منطقه‌ای، همچنان قادر است هم در دریا و هم در خشکی، ضربات سنگینی به منافع حیاتی دشمن وارد کند و معادله درگیری را به نفع خود تغییر دهد.

ادامه تحریم دریایی علیه دشمن سعودی

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، دیروز، اعلام کرد: «در ادامه محاصره ملت ما و نقض حاکمیت یمن، دشمن سعودی شامگاه گذشته با حمله‌ای جنایتکارانه شهر و بندر الحدیده و جزیره کمران را هدف قرار داد که این حملات خسارات مادی و معنوی بر جای گذاشت. سامانه‌های پدافند هوایی ما پس از نقض حریم هوایی کشور، با گروهی از جنگنده‌های دشمن درگیر شدند و مانع از ارتکاب جنایت‌های بیشتر علیه ملت ما شدند. دو عملیات نظامی ویژه اجرا کردیم که در عملیات نخست، اهداف حساسی متعلق به تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان با ده‌ها فروند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت. در عملیات دوم نیز اهداف حساس متعلق به شرکت آرامکو در ینبع با تعدادی موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفت.» او همچنین افزود: «تأکید می‌کنیم که تحریم دریایی علیه دشمن سعودی همچنان ادامه دارد.»

مقابله با آمریکا، انگلیس و اسرائیل را ترجیح می‌دهیم

جالب است که پیش از این درگیری‌ها، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفته بود که صنعا مقابله با آمریکا، انگلیس و رژیم اسرائیل را به درگیری جدید با سعودی ترجیح می‌دهد. محمد البخیتی افزود:‌ «اگر آمریکا در تجاوز علیه یمن شرکت کند، پاسخ ما متوجه خود واشنگتن خواهد بود.» وی، نسبت به هرگونه گسترش احتمالی دامنه عملیات نظامی در تنگه باب‌المندب هشدار داد و افزود: «صنعا مقابله با آمریکا، انگلیس و رژیم اسرائیل را به مقابله با عربستان سعودی ترجیح می‌دهد.» پیش‌تر نیز، محمد عبدالسلام، سخنگوی رسمی گروه انصارالله یمن، با تکذیب هرگونه قصدی برای بستن تنگه باب‌المندب یا اختلال در کشتیرانی بین‌المللی از طریق این آبراه، تأکید کرده بود که محاصره دریایی اعلام‌شده توسط نیروهای مسلح یمن، محدود به کشتی‌های سعودی است.

توصیه دبیرکل کتائب سیدالشهداء

همچنین ابو آلاء الولائی، دبیر کتائب سیدالشهداء عراق، در شبکه ایکس نوشته است: «اگر همه راه‌های زندگی بر مردم یمن بسته شود، آنها حق دارند تنگه باب‌المندب را ببندند تا جهان بشنود که مردم یمن در سکوت نخواهند مرد. فلسفه بازدارندگی تنها در سلاح هسته‌ای خلاصه نمی‌شود؛ خداوند به ملت‌های منطقه یک موقعیت جغرافیایی عطا فرموده که موجب شده تأثیری بی‌نظیر بر شریان‌های اصلی تجارت جهانی داشته باشند. محاصره یمن را پایان دهید تا تنگه برای شما باز بماند. اگر فشار بر یمن را افزایش دهید، مسیر این تنگه نیز به روی شما تنگ خواهد شد.»