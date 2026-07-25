تصاویر ترامپ و نتانیاهو در کاراکاس زیر پای مردم لِه شد

حامیان نیکولاس مادورو در ونزوئلا با برپایی تظاهرات ضدآمریکایی، پرچم این کشور و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و تصاویر ترامپ و نتانیاهو را لگدمال کردند.

هرچه زمان می‌گذرد، سلطه آمریکا بر ونزوئلا بیشتر و بیشتر می‌شود. چندی پیش روزنامه معتبر اسپانیایی «ال‌اکونومیستا» گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در ابلاغیه‌ای رسمی به مشتریان نفت ونزوئلا شامل شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی دستور داده است که از این پس، بهای سوخت را نه به حساب دولت ونزوئلا، بلکه به‌ طور مستقیم به خزانه‌داری آمریکا واریز کنند؛ تصمیمی که عملاً کنترل درآمدهای انرژی ونزوئلا را به دولت آمریکا واگذار کرده است. هفته گذشته نیز روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی فاش کرد، دولت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۳میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت ونزوئلا را بالاکشیده است و این در حالی است که طبق گزارش سازمان ملل، این کشور به دلیل زلزله سهمگین اخیر به‌شدت به منابع مالی حاصل از فروش نفت خود نیازمند است.

این وضعیت مردم ونزوئلا را به‌شدت عصبانی کرده است. در همین راستا روز جمعه مردم این کشور با در دست داشتن تصاویر «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ربوده‌شده این کشور، در میدان «سیمون بولیوار» در مرکز کاراکاس، ضمن سر دادن شعارهای ضدآمریکایی، پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. به گزارش مهر، معترضان همچنین با لگدکوب کردن تصاویر «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، شعار می‌دادند: «آمریکایی‌ها به خانه‌های خود برگردید» و «این کمک نیست، بلکه اشغالگری است». اشاره این شعارها به فعالیت‌هایی است که آمریکا در پی دو زلزله ویرانگر در ۲۴ ژوئن(3 تیر1405) به بهانه کمک به مردم ونزوئلا، در این کشور آغاز کرده است.

مادورو (۶۳ساله) و همسرش سیلیا فلورس، از زمانی که نیروهای آمریکایی در جریان تجاوز غیرقانونی به کاراکاس بازداشت و در اوایل ژانویه(دی) به نیویورک منتقل شدند، تاکنون در زندانی در بروکلین در بازداشت به سر می‌برند. آنها اتهامات دروغین وارده علیه خود را رد کرده‌اند. مادورو در سخنانی خود را اسیر جنگی و بازداشتش را نوعی آدم‌ربایی توصیف کرده است. وی در جلسه تفهیم اتهام خود در ماه ژانویه به زبان اسپانیایی گفت: من بی‌گناه هستم. مادورو و سیلسا فلورس همسر وی، چهارشنبه گذشته در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شدند و قاضی پرونده اعلام کرد که محاکمه آنها از ژوئن ۲۰۲۷ (خرداد 1406) آغاز

شود.