مردم بلغارستان با آمدن به خیابانها خواستار اخراج نیروهای آمریکایی شدند
مردم بلغارستان در جنوبشرق این کشور، با برگزاری تجمعی اعتراضی، مخالفت خود را با استقرار هواپیماهای سوخترسان و نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی «بزمر» اعلام کردند.
خبرگزاری بلغارستان با اعلام این خبر نوشت: این تجمع به ابتکار ساکنان بزمر و روستاهای همجوار پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی و از طریق شبکههای اجتماعی سازماندهی شده بود. پلیس در محل حضور داشت علاوه بر ساکنان محلی، شماری از نمایندگان احزاب سیاسی و افرادی که از صوفیه پایتخت به منطقه آمده بودند نیز در این تجمع حضور یافتند. به گزارش ایرنا، پارلمان بلغارستان چهارشنبه گذشته، پیشنهاد دولت برای استقرار نیروهای نظامی آمریکا در یکی از پایگاههای هوایی این کشور حوزه بالکان را که عضو ناتو و اتحادیه اروپا نیز بهشمار میرود، تصویب کرد. پارلمان بلغارستان با استقرار موقت حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخترسان آمریکا و حداکثر ۲۵۰ نیروی نظامی این کشور در پایگاه هوایی بزمر موافقت کرده است.