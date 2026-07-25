فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۷۶۶
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

جنون آدم‌کُشی نتانیاهو اسرائیل دست از بمباران لبنان برنمی‌دارد

حملات توپخانه‌ای و... رژیم آپارتاید به جنوب لبنان ادامه دارد تا بار دیگر نشان دهد که جنون آدم‌کُشی نتانیاهو گویی نقطه پایان ندارد.
نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات ویرانگر خود در جنوب لبنان صبح دیروز چندین منزل را در شهر بنت‌جبیل، صف‌الهواء و جاده منتهی به شهرک عیناثا، آتش زده و ویران کردند. خبرگزاری لبنان نیز از انفجار در منطقه حدفاصل شهرک‌های «میس‌الجبل» و «حولا» در مرجعیون در جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد: یک تانک مرکاوا اسرائیلی در شهرک «برعشیت» در بنت‌جبیل مستقر شد و همزمان صدای انفجار در شهرک «کونین» در جنوب لبنان شنیده شد. پیش‌تر نیز توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه «علی‌الطاهر» در نبطیه را گلوله‌باران کرد. گفتنی است، رژیم اسرائیل از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده است که موجب شهادت و زخمی‌شدن بسیاری از شهروندان لبنانی و همچنین آواره شدن بیش از یک‌میلیون نفر شده‌ است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تبدیل ایران به عقب‌افتاده‌ترین کشور جهان

خواب ترامپ!(گفت و شنود)

آمریکا؛ سه فرار نظامی در ۱۹ روز(یادداشت روز)

تحلیل خواندنی فارن‌افرز از درس بزرگی که ایران به جهان داد

نگاهی به موج جدید فشار دولت بر صدا و سیما

یمن درهای جهنم را به روی آل‌سعود گشود!

تابلوهای بنزین در آمریکا هم دروغ می‌گویند؟!

عطوان: قدرت ایران و ضعف آمریکا در حملات به اردن فاش شد

تصاویر ترامپ و نتانیاهو در کاراکاس زیر پای مردم لِه شد

اعتراف شبکه صهیونیستی اینترنشنال  به ته کشیدن انبار موشکی پنتاگون