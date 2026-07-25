ارجاع ۱۲ طرح درخصوص موضوع راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارجاع ۱۲ طرح مرتبط با مدیریت راهبردی تنگه هرمز و اصلاح قانون مناطق دریایی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارجاع ۱۲ طرح درخصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و گفت: درخصوص موضوع مهم و راهبردی تنگه هرمز،

۱۲ طرح شامل ۹ موضوع تنگه و ۳ موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی، اعلام وصول شده و توسط هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع

شده است.

وی افزود: کمیسیون‌های فرعی نیز عبارتند از کمیسیون قضائی برای رسیدگی به موضوع جرم‌انگاری برای مستنکفین در اجرای قانون؛ کمیسیون عمران برای رسیدگی و اظهارنظر درخصوص بحث حمل‌ونقل و ناوبری‌های دریایی؛ و کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به بحث درآمدهای حاصل از مدیریت و اظهارنظر درخصوص ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک.

به گزارش مهر، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح‌های مذکور با عناوین مختلف ثبت شده که عمده آن‌ها موضوع «مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج‌فارس» است، تصریح کرد: در هفته جاری ۱۲ طرح با یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس گزارش آن در قالب طرحی واحد به هیئت‌رئیسه مجلس جهت بررسی در صحن ارجاع خواهد شد.