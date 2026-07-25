کد خبر: ۳۳۴۷۶۴
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۶
ایران 11 جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: طی 15 روز نبرد ایران 11 هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد.
سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: طی 15 روز نبرد (از 17 تیر تا 31 تیر)، نیروهای مسلح ایران
11 هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاههای آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.
وی ادامه داد: در حملات ایران، همچنان 17 پهپاد شناسایی و عملیاتی (که 8 پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف 15 در داخل شلتر، یک هواپیمای P8، یک هواپیمای ترابری C17، و 8 هواپیمای سوخترسان منهدم
شدند.