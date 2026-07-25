ایران 11 جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: طی 15 روز نبرد ایران 11 هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد.

سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: طی 15 روز نبرد (از 17 تیر تا 31 تیر)، نیروهای مسلح ایران

11 هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

وی ادامه داد: در حملات ایران، همچنان 17 پهپاد شناسایی و عملیاتی (که 8 پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف 15 در داخل شلتر، یک هواپیمای P8، یک هواپیمای ترابری C17، و 8 هواپیمای سوخت‌رسان منهدم

شدند.