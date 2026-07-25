دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: شلیک‌های مداوم و هدفمند رزمندگان ما، تازیانه‌های خشم ملت به‌پاخاسته ایران است که بر گُرده نظام سلطه فرود می‌آید و تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و... ادامه خواهد داشت،

به فضل الهی.

محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تاکید کرد: هر ستون دود در منطقه، یعنی هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی یا امنیتی و یا مالی آمریکا.

وی در ادامه تصریح کرد: شلیک‌های مداوم و هدفمند رزمندگان ما، تازیانه‌های خشم ملت به‌پاخاسته ایران است که بر گُرده نظام سلطه فرود می‌آید و تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و... ادامه خواهد داشت، به فضل الهی.