اذعان آمریکاییها به حفظ قدرت ایران؛ روایت ترامپ و نتانیاهو دروغ بود
منابع آمریکایی با اذعان به قدرت ایران در بازسازی توانمندی خود گفتند روایت ترامپ و نتانیاهو از پیروزی دروغ بود.
در ادامه تحلیلهای رسانهای از تحولات مربوط به فروپاشی توافق اسلام آباد، شبکه الجزیره با استناد به گزارشهای منابع غربی، در مقالهای به بررسی افزایش قدرت ایران در انجام حملات خود علیه مواضع آمریکا پرداخت و نوشت: در آغاز جنگ علیه ایران، لفاظیهای آمریکایی و اسرائیلی بر این مبنا بود که حملات به پیروزی تقریباً قطعی منجر شده است.
دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در اوایل این جنگ مدعی شد که ارتش ایران در هرج و مرج مطلق قرار گرفته و بخشهای بزرگی از آن، از جمله نیروی دریایی و هوایی، دیگر وجود ندارند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر هم ادعا کرد که قابلیتهای نظامی ایران و برنامههای هستهای و موشکی آن سالها به عقب رانده شده است.
دروغ بودن روایات ترامپ و نتانیاهو
درباره نابودی قدرت ایران چگونه فاش شد؟
اما گزارشهای رسانههای غربی و آمریکایی از جمله وال استریت ژورنال و نیز تصاویر ماهوارهای اخیر، این روایت نتانیاهو و ترامپ را به طور کامل زیر سؤال میبرد.
وال استریت ژورنال در این زمینه گزارش داد که ایران به سرعت در حال بازسازی زیرساختهای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل است، از پایگاههای موشکی مستحکم در داخل کوهها گرفته تا پلها، بنادر و تأسیسات تولیدی. این روند با سرعتی انجام میگیرد که مقامات آمریکایی، اسرائیلی و غربی را به شدت نگران کرده است.
این رسانه آمریکایی تاکید کرد که عکسهای گرفته شده توسط Planet Labs در نزدیکی کنگاور، غرب ایران، در ماه مارس، آسیب به ورودیهای یک تونل و جادهای منتهی به یک پایگاه موشکی را نشان میدهد. با این حال، عکسهای بعدی از ایرباس، ظرف چند هفته، جادهای آسفالت شده منتهی به ورودیهای تازه حفاریشده را نشان داد که نشاندهنده بهبود سریع پس از حملات است.
نگرانی آمریکاییها و صهیونیستها از قدرت ایران در بازسازی سریع توانمندیهای خود
در مثالی دیگر، این روزنامه به نقل از یک مقام نظامی صهیونیست میگوید که ایران ظرف چند روز پلی را که اسرائیل با سه بمب هدف قرار داده بود، تعمیر کرد که مقامات اسرائیلی را شگفتزده کرد و آنها را به زیر سؤال بردن اثربخشی برخی از اهداف سوق داد.
وال استریت ژورنال به نقل از ران کوچاو، فرمانده سابق سامانه دفاع هوائی و موشکی اسرائیل، اعلام کرد که سرعت بهبود توانمندیهای ایران با توانایی نشان داده شده گذشته این کشور در بازسازی زیرساختها و ذخایر موشکی خود سازگار است.
رسانه مذکور آمریکایی تصریح کرد: درست است که ایران در این جنگ متحمل خسارات زیادی شده و فرآیند بازسازی آن پرهزینه خواهد بود، اما سرعت بالای بهبود و بازسازی در سراسر این کشور، ادعاهای ترامپ و نتانیاهو مبنی بر اینکه جنگ ضربه مهلکی به ایران وارد کرده است را کاملاً زیر سؤال میبرد.
وال استریت ژورنال گزارش داد که هم ترامپ و هم نتانیاهو به دلیل عدم تحقق اهداف خود در جنگ علیه ایران به ویژه هدف مربوط به سرنگونی نظام این کشور، از بین بردن برنامه هستهای یا بازگشایی تنگه هرمز با فشار داخلی روبهرو
هستند.
ایران ظرفیت موشکی خود را
با قدرت حفظ کرده است
در ادامه این گزارش آمده است که با وجود اینکه سخنگوی کاخ سفید میگوید در این جنگ زرادخانه و بخش تولید موشکهای ایران و بسیاری از دیگر توانمندیهای نظامی این کشور از بین رفته، اما تصاویری که میبینیم روایت پیروزی کامل آمریکا را زیر سؤال میبرد و نشان میدهد که ایران علیرغم دریافت ضربات سنگین همچنان به حملات دقیق به کشتیها و همچنین حملات موشکی گسترده به پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه مانند کویت، بحرین و اردن ادامه داد.
این روزنامه به نقل از تال اینبار، تحلیلگر بنیاد دفاع موشکی، میگوید که «شایعات» مربوط به پایان برنامه موشکی یا کاهش قابل توجه آن دروغ است.
وال استریت ژورنال به نقل از مقامات نظامی صهیونیست اعلام کرد که در بسیاری از موارد، ایالات متحده و اسرائیل فقط موفق به تخریب ورودیهای سایتهای موشکی عمیق ایران شدند، نه خود سایتها و سلاحهای داخل این سایتها دست نخورده باقی ماندهاند.
این رسانه آمریکایی تاکید کرد که نگرانیها درباره بازسازی توانمندیهای ایران تنها مربوط به برنامه موشکی این کشور نیست و ارزیابیهای اسرائیل نشان میدهد که ایران ممکن است هزاران سانتریفیوژ را به داخل تونلهای مستحکم منتقل کرده باشد و این امر، نگرانیها در مورد توانایی تهران برای بازسازی برنامه هستهای خود را افزایش میدهد.
بر اساس این گزارش، نگرانیهای اسرائیل محدود به توانمندی ایران در بازسازی جادهها و پلها نیست، بلکه به چیزی عمیقتر گسترش مییابد: حفظ دانش، تخصص و شبکههای تولید، و توانایی ایران در تبدیل زمان، پول و اراده سیاسی به بازیابی مجدد پس از هر حمله.
مجله فارن افرز هم در گزارشی به همین منظور، فراتر از تصاویر ماهوارهای میرود و جنگ را در چارچوب تغییر گستردهتری در توازن قدرت جهانی قرار میدهد.
رابرت پیپ، نویسنده این گزارش اعلام کرد که جنگ خلیجفارس در سال 1991 تصویری از آمریکا ایجاد کرد که قادر به دستیابی سریع و کمهزینه به نتایج نظامی است، اما این تصویر دیگر به آن اندازه معتبر
نیست.
استراتژی هوشمندانه ایران
در تحمیل قواعد جنگ به دشمن
بر اساس این گزارش، ایالات متحده دیگر همان برتری نظامی را که پس از جنگ سرد از آن برخوردار بود، ندارد، زیرا جهانی شدن، سلاحهای دقیق را از انحصار قدرتهای بزرگ خارج کرده است.
در ادامه گزارش این رسانه آمریکایی آمده است که پهپادهای ارزان، حسگرهای تجاری، هوش مصنوعی و نرمافزارهای بازار آزاد، به کشورهای ضعیفتر توانایی بیشتری برای گیج کردن دشمنان قویتر میدهند.
فارن افرز تصریح کرد که جنگ ایران این تغییر را آشکار میکند: واشنگتن میتواند اهداف زیادی را نابود کند، اما لزوماً نمیتواند نتیجه سیاسی مورد نظر خود را تحمیل کند. در واقع ایران نیازی به شکست دادن نیروی دریایی ایالات متحده در نبردهای متعارف نداشت، بلکه باید بازارها و شرکتهای کشتیرانی را متقاعد میکرد که قدرت آمریکا دیگر نمیتواند امنیت مطلق ناوبری را تضمین کند.
در ادامه این گزارش آمده است: در جهانی که سلاحهای دقیق و ارزان به طور فزایندهای رایج میشوند، قدرتهای ضعیفتر میتوانند هزینههای قابل توجهی را بر قدرتهای قویتر تحمیل کنند، نه از طریق پیروزی متعارف، بلکه از طریق اختلال، افزایش هزینههای تجاری و فرسایش اعتماد به ثبات آبراههای جهانی.
بنابراین، تصاویر ماهوارهای نه تنها سرعت بهبود ایران، بلکه محدودیتهای تکیه صرف آمریکا و اسرائیل بر بمباران را نیز آشکار میکند، زیرا ظرفیت بازسازی ایران به راحتی از بین نمیرود. به گزارش تسنیم، در پایان در تحلیلی مشترک از وال استریت ژورنال و فارن افرز، به نظر میرسد این سؤال فراتر از ایران است: اگر نابودی یک هدف به معنای شکست دادن دشمن نباشد، و اگر یک قدرت ضعیفتر قادر به بازگشت، ایجاد اختلال و تحمیل هزینهها باشد، چه چیزی از برتری آمریکا و اسرائیل باقی میماند؟