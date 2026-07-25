دقت و قدرت تخریبی حملات ایران به شکل قابلتوجهی بیشتر شده است
یک رسانه انگلیسی تأکید کرد: دقت و قدرت تخریبی حملات ایران به مواضع آمریکا بهشکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
در پی گسترش حملات کشورمان به مواضع تروریستهای آمریکایی در منطقه در پاسخ به تجاوزات و جنایات این کشور، روزنامه انگلیسی «گاردین» در گزارشی اعلام کرد که در بحبوحه تشدید تنشها در غرب آسیا، ایران توانایی خود را برای هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی و زیرساختهای حیاتی در منطقه افزایش داده است.
گاردین تأکید کرد: افزایش توانایی ایران در انجام حملات خود در منطقه، از طریق ترکیبی از پیشرفتهای تکنولوژیکی در برنامه موشکی خود، استفاده از تصاویر ماهوارهای و اتخاذ تاکتیکهای نظامی الهامگرفته از تجربه روسیه در جنگ اوکراین حاصل شده است.
«دان صباغ»، سردبیر بخش دفاع و امنیت این روزنامه، ابراز داشت: حملات اخیر ایران نشاندهنده افزایش دقت و قدرت تخریبی بوده و همزمان نقاط ضعف بالقوه سیستمهای دفاع هوائی ایالات متحده مستقر در منطقه را آشکار کرده است.
نویسنده این گزارش به حملات موفق اخیر ایران به پایگاههای آمریکا در اردن بهویژه پایگاه موفق السلطی که توسط سیستم دفاع موشکی پیشرفته تاد ایالات متحده محافظت میشود، استناد کرد.
بر اساس این گزارش، تصاویر ماهوارهای، آسیب شدید به چندین تأسیسات در این پایگاه را نشان میدهد و پنتاگون را بر آن داشت تا بررسی کند که چرا سیستم دفاعی نتوانسته است این حمله را رهگیری کند.
نهاد موسوم به بنیاد دفاع از دموکراسیها در آمریکا اعلام کرد: این حملات ایران به پایگاههای آمریکا در اردن، منعکسکننده استراتژی ایران برای مجازات کشورهای منطقه که میزبان نیروهای نظامی ایالات متحده هستند، با هدف بیرون راندن ایالات متحده از منطقه است.
بر اساس این گزارش؛ بهنظر میرسد پیشرفت قابلتوجه در قابلیتهای حمله دوربرد ایران، مسیری را برای استفاده آشکارتر از زور برای هدف قراردادن کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا و تحمیل هزینه بر آنها فراهم کرده است.
این درحالی است که طی روزهای گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در معادلهای جدید، پایگاههای آمریکایی در اردن را که تعداد زیادی از نظامیان و تجهیزات ایالات متحده به آنجا منتقل شده است، در بانک اهداف خود قرار داده است و این پایگاهها را یکی پس از دیگری با موفقیت هدف قرار میدهد.
منابع آمریکایی معتقدند که هدف ایران از این حملات صرفاً هدف قراردادن پایگاههای آمریکا و وارد کردن خسارات جانی و مالی نیست. «دیوید دپتولا»، ژنرال بازنشسته ارتش ایالات متحده و یکی از معماران اصلی جنگ خلیجفارس در سال 1991، معتقد است که تفسیر این حملات صرفاً از دیدگاه نظامی، ناقص خواهد بود.
این ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در گفتوگو با «فاکس نیوز» اظهار داشت: موقعیت اردن به ایالات متحده این امکان را میدهد که عملیات هوائی مؤثرتری را در سوریه، عراق و منطقه انجام دهد و بنابراین، حمله ایران به پایگاه هوائی ازرق فقط یک تأسیسات نظامی را هدف قرار نداده است.
وی اضافه کرد: ایران در تلاش است هزینه سیاسی میزبانی نیروهای آمریکایی در اردن را افزایش دهد، بهطوری که هزینه این حضور مداوم - چه امنیتی و چه سیاسی - از مزایایی که اردن و واشنگتن از این همکاری نظامی به دست میآورند، بیشتر باشد.
به گزارش تسنیم، ژنرال مذکور آمریکایی تأکید کرد: پیام ایران از انجام این حملات به همان اندازه که متوجه آمریکاست، متوجه متحدان منطقهای این کشور نیز هست.