نگاهی به موج جدید فشار دولت بر صدا و سیما

در چند روز گذشته به بهانه حذف بخشی از صحبت‌های رئیس‌جمهور، موج بیانیه‌ها و اظهارنظرها از سوی دولت و برخی چهره‌ها و رسانه‌های سیاسی نزدیک به دولت علیه صدا و سیما به راه افتاده است.

به گزارش کیهان، دو روز قبل، شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقدام صداوسیما در حذف بخشی از سخنرانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره اجازه رهبر شهید انقلاب اسلامی پیرامون مذاکرات، چند روز پس از پخش نیمه‌کاره مصاحبه رئیس مجلس شورای اسلامی (هرچند روز بعد مصاحبه را کامل پخش کرد) و سانسور بخشی از اظهارات رئیس قوه قضائیه در حمایت از رئیس‌جمهور، نمونه‌ای از اقدامات غیرمعمول این سازمان درباره سران قواست.»

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده بود: «پرسش اصلی این است که مسئولان صداوسیما در برخورد گزینشی با مواضع سران قوای جمهوری اسلامی، به‌دنبال چه اهدافی هستند؟ آیا بخش‌های سانسورشده، خود گویای این نیست که مسئولان سازمان صداوسیما، نظرات سران قوا را طبق سلایق سیاسی خود گزینش و پخش می‌کنند و هرآنچه در دایره نظرات گروهی آنها نگنجد، ولو نظر رئیس یکی از قوای کشور یا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باشد را شایسته حذف و سانسور می‌دانند؟»

در ادامه نیز، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و برخی اعضای این شورا و برخی رسانه‌های همسو نیز به انتقاد از صداوسیما پرداختند. این موج یکپارچه واکنش نرم صداوسیما را در پی داشت.

روابط‌عمومی صداوسیما در واکنش به بیانیه شورای‌ اطلاع‌رسانی دولت، اعلام کرد: «به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی براساس رسالت قانونی و مأموریت ذاتی، همواره خود را مقید به حفظ انسجام ملی حول رهبری حکیم نظام و موظف به همکاری و هماهنگی با همه دستگاه‌ها، به‌ویژه دولت محترم و خدمتگزار، می‌داند و در شرایط تاریخی و حساسی که کشور عزیزمان در معرض تهاجم وحشیانه دشمنان این آب‌وخاک قرار دارد و بیش‌ازپیش نیازمند آرامش و وحدت صفوف است، بر رعایت دقیق الزامات وحدت کلمه اصرار دارد. نمایش واقعی هم‌داستانی همه مسئولان در راستای خدمت به مردم، ارسال پیام اقتدار به دشمنان و جلوگیری از القای ناصواب و غیرواقعی دوگانگی در مواضع عالی کشور و پرهیز از ترسیم سیمای متشتت از ارکان مدیریت کشور، از جمله امور بسیار مهمی است که رسانه ملی خود را موظف به رعایت آن می‌داند و کمترین لغزش و کوتاهی در التزام به این واجبات را در پیشگاه تاریخ و ملت شهیدپرور ایران گناهی نابخشودنی می‌داند که سرنوشتی جز خسران ابدی ندارد.

رسانه ملی میراث بسیار مهم امام مجاهد شهید را که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب اسلامی(حفظه‌الله) ذیل تعابیر بلند «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» مورد تأکید معظم‌له قرار گرفت، یادآور می‌شود و مجدداً اعلام می‌کند در راستای تحقق آن، به رفتار هوشیارانه، مسئولانه و منطبق با مصالح مورد تأکید نظام پایبند است و خود و همگان را به مراقبت دائمی از آن توصیه می‌کند.

سازمان صداوسیما خود را آیینه نمایش خدمات و زحمات مسئولان خدوم کشور و بیان دستاوردها و تلاش‌های شبانه‌روزی همه دستگاه‌های کشور و به‌ویژه انتشار و تبیین نظرات و مواضع هوشمندانه و انقلابی رؤسای محترم و معزز قوا و انعکاس مواضع مقتدرانه فرماندهان دلیر و شجاع نیروهای مسلح می‌داند و بر آن مداومت می‌نماید.

رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا، بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه، که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تأکید می‌کند.»

اما آن‌طور که مشخص است، رعایت یک پروتکل سابقه‌دار و مرسوم باعث حذف بخشی از صحبت‌های رئیس‌جمهور شده است.

بنابر آنچه از یک منبع آگاه در رسانه‌ها مطرح شد؛ «دلیل اصلی حذف جمله پزشکیان نقل‌قول از رهبری شهید درباره موضوع بسیار مهم مذاکره با آمریکا بود. براساس روال و دستورالعمل‌های جاری در سازمان صداوسیما هر نقل قول و خبری درباره رهبری به‌ویژه درباره دیدارهای خصوصی و محرمانه با ایشان باید صرفاً از طریق دفتر رهبری برای رسانه ارسال می‌شد. سخنان رئیس‌جمهور دقیقاً نقض این قاعده ثابت بود. علی‌رغم تلاش‌های فراوان صداوسیما برای کسب اطلاع از دفتر رهبری درخصوص صحت و سقم این نقل‌قول امکان دقت‌سنجی این روایت فراهم نشد. در اصل دیدار و روایت حتماً تردید نیست ولی در جزئیات و تفاصیل باید دقت کافی در نقل‌قول شود.»

گلایه از پخش نظرات رهبر شهید؛ اعتراض به حذف صحبت رئیس‌جمهور!

اعتراض به حذف بخشی از صحبت‌های رئیس‌جمهور که مستقیماً به نظرات رهبر شهید درخصوص مذاکرات برمی‌گشت، در حالی است که چندی پیش رئیس‌جمهور محترم در دیدار با مسئولان سازمان صداوسیما از پخش برخی بخش‌ها از فرمایشات رهبر انقلاب در مخالفت با مذاکرات گلایه کرده بود.

آقای پزشکیان در حالی که نظرات صریح رهبر شهید درخصوص مخالفت ایشان با مذاکرات در ذهن و دسترس همگان است، در جلسه با مدیران صداوسیما گفته بود: «در مواردی، کلیپ‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره به‌گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام به‌صورت مطلق مخالف هرگونه مذاکره بوده است، در حالی که رهبر شهید هیچ‌گاه با مذاکره عزتمندانه، مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند و در دیدارهایی که با معظم‌له داشتیم، نگاه ایشان همواره مبتنی بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام بود.»

آیا باید این گلایه رئیس‌جمهور را به معنی مخالفت با پخش بخشی از فرمایشات رهبر شهید بنابر دلایلی از جمله داغ‌شدن بحث تفاهم کذایی با آمریکا در آن روزها دانست؟ در این صورت آیا این درخواست معنی دیگری جز تأکید بر سانسور آن هم سانسور نظرات بزرگ‌ترین متفکر معاصر جهان اسلام دارد؟

با این شرایط مسئولان دولت بهتر است پاسخ دهند؛ چگونه است امروز که به‌دلیل رعایت پروتکل‌های مرسوم، بخشی از صحبت‌های رئیس‌جمهور از رسانه ملی پخش نشده این رسانه متهم به سانسور و سلیقه‌گرایی شده است، اما گلایه از پخش صحبت‌های روشنگرانه رهبر شهید درخصوص مخالفت با مذاکرات و اشتباه ‌بودن دل‌بستن به وعده‌های دشمن که هرچه می‌گذرد حقانیت آن دیدگاه حکیمانه بیشتر عیان می‌شود، معنی درخواست سانسور و سلیقه‌گرایی نمی‌دهد؟!

رهبر شهید انقلاب: حرف‌ها در جلسات عمومی و خصوصی یکی است

از سوی دیگر در حالی که آقای پزشکیان در صحبت‌های اخیر که به پخش نشدن آن معترض است گفته بود: «اگرچه صدا و سیما تنها بخشی از سخنان ایشان(رهبر انقلاب) درباره عدم مذاکره را پخش می‌کنند، اما در جلسات خصوصی با معظم‌له، ایشان بر ضرورت خاتمه دادن به این وضعیت تأکید داشتند. برای همین، با تکیه بر عزت، مصلحت، حکمت و سربلندی کشور، مذاکرات را آغاز کردیم»، اما آقای شهید ایران؛ ۲ تیر ۱۳۹۴ در دیدار مسئولان فرمودند: «آنچه بنده این‌جا در این جلسه یا در جلسات عمومی می‌گویم، عیناً همان حرف‌هایی است که در جلسات خصوصی به مسئولین، به رئیس‌جمهور محترم و به دیگران می‌گویم. این خطّ تبلیغی‌ای که دیدیم و می‌بینیم دنبال می‌کنند که بعضی از خطّ قرمزهایی که رسماً اعلام می‌شود، در جلسات خصوصی از آنها صرف‌نظر می‌شود، حرف خلاف واقع و دروغی است. آنچه ما این‌جا به شما می‌گوییم یا در جلسات عمومی می‌گوییم، عیناً همان حرف‌هایی است که به دوستان، به مسئولین، به هیئت مذاکره‌کننده، همان‌ها را بیان می‌کنیم؛ حرف‌ها یکی است.»